https://ria.ru/20220825/psb-1812050751.html

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Новокузнецке

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Новокузнецке - РИА Новости, 25.08.2022

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Новокузнецке

ПСБ открыл в Новокузнецке Центр уличного баскетбола международного класса, он стал уже девятым в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:57

2022-08-25T12:57

2022-08-25T12:57

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

кемеровская область

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ПСБ открыл в Новокузнецке Центр уличного баскетбола международного класса, он стал уже девятым в рамках реализации Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям", сообщает банк.В рамках проекта ПСБ строит Центры уличного баскетбола по всей стране при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и руководства регионов и городов.Центр включает полноразмерное баскетбольное поле, три сектора для игры в баскетбол 3х3 с износостойким всепогодным покрытием, зону для занятий воркаутом и мобильные трибуны для зрителей. Он полностью соответствует регламенту ФИБА, что позволяет проводить на площадке соревнования любого уровня – от региональных до международных."Одна из приоритетных задач проекта "ПСБ – Детям" – поддержать интерес молодежи к спорту, создать условия для того, чтобы спорт был частью жизни, приносил удовольствие, заряжал эмоциями, хорошим настроением, позитивом. Мы видим, насколько динамично развивается спорт в Новокузнецке - количество мероприятий, детских соревнований и инфраструктуры становится больше с каждым годом", – приводятся а сообщении слова директора по спортивным проектам ПСБ и руководителя проекта "ПСБ — Детям" Рубена Бегунца на церемонии открытия.По словам президента РФБ Андрея Кириленко, к концу года будет открыто уже 12 Центров уличного баскетбола по всей стране. "Это здорово, что наша география расширяется. Россия – огромная страна, и необходимо улучшать уличную спортивную инфраструктуру во всех ее регионах", – подчеркнул он.Как отметил губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев, на Кузбассе создаются условия для того, чтобы молодежь могла развивать все свои таланты, жить интересной, насыщенной жизнью "И у большого количества ребят в Новокузнецке теперь будет возможность заниматься уличным баскетболом на качественной площадке благодаря ПСБ и РФБ", — сказал глава региона.

https://ria.ru/20220822/psb-1811407835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), кемеровская область