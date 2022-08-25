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На Российской неделе ГЧП обсудят подходы к инфраструктурным проектам

На Российской неделе ГЧП обсудят подходы к инфраструктурным проектам - РИА Новости, 25.08.2022

На Российской неделе ГЧП обсудят подходы к инфраструктурным проектам

Опубликована программа с приглашенными спикерами IX Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", который пройдет 12-15 сентября в Москве. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:44

2022-08-25T11:44

2022-08-25T11:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 авг - Пресс-служба Национального Центра ГЧП. Опубликована программа с приглашенными спикерами IX Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", который пройдет 12-15 сентября в Москве.Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ВТБ Инфраструктурный Холдинг, экологический партнер – ППК "Российский экологический оператор".В мероприятии примут участие представители федеральных органов власти и институтов развития, топ-менеджеры крупнейших банков, отраслевые инвесторы и строительные подрядчики, ведущие консультанты и эксперты рынка ГЧП.Деловая программа конгресса в этом году посвящена преодолению кризисных явлений в сфере инфраструктуры, стимулированию привлечения частных инвестиций и созданию благоприятных условий для реализации ГЧП-проектов в различных отраслях.В первый день конгресса с участием Минэкономразвития и ФАС России будут рассмотрены основные законодательные новеллы и проблемы регулирования сферы ГЧП, крупные инфраструктурные инвесторы обсудят меры защиты от кризиса и новые стимулы для запуска проектов, представители финансового рынка подискутируют на тему альтернативных источников финансирования на рынке инфраструктуры. Отдельные дискуссии будут посвящены модернизации ЖКХ и насущной проблеме многих регионов – организации ливневой канализации. Также в числе тем – внедрение "зеленых" стандартов и запуск цифровых сервисов в городах. В рамках отдельного мероприятия будут представлены основные возможности Фабрики проектного финансирования. С Минфином России будет организован воркшоп по управлению бюджетными рисками.Повестка второго дня включает отраслевые сессии о применении механизмов ГЧП для развития городского транспорта, реформирования системы обращения с ТКО и создания туристических и промышленных объектов. Кроме того, представители отраслевых федеральных министерств обсудят правила предоставления субсидий на ГЧП-проекты. Отдельное внимание будет уделено потенциалу применения форм квази-ГЧП, среди которых можно выделить КЖЗ, СЗПК, СПИК и офсетные контракты. Мурманская область в формате роуд-шоу представит 5 инфраструктурных проектов с потенциальным объемом инвестиций 21 миллиард рублей.Развитие социальной инфраструктуры станет ключевой темой третьего дня конгресса. В частности, речь пойдет о модернизации первичного звена здравоохранения, строительстве школ и межвузовских кампусов, привлечении инвестиций в развитие общественных пространств, спортивную инфраструктуру и объекты гериатрии. Завершится конгресс образовательной программой по ключевым аспектам подготовки и реализации проектов ГЧП.Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.Место проведения: Цифровое Деловое Пространство, г. Москва, ул. Покровка, 47Контактная информация: тел.: +7 (495) 988-77-13; email.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы