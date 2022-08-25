Приморье получило субсидию Ростуризма на фестиваль "Приморские муссоны"
Приморье получило субсидию Ростуризма на проведение фестиваля "Приморские муссоны"
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник Кириллу и Мефодию на фоне бухты Золотой Рог, Приморский край
Памятник Кириллу и Мефодию на фоне бухты Золотой Рог, Приморский край . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Власти Приморского края получили субсидию Ростуризма в 26 миллионов рублей на проведение осенью 2023 года масштабного фестиваля "Приморские муссоны", сообщает региональное правительство.
"На проведение праздника из федерального бюджета будет направлено около 26 миллионов рублей. Проект разработали региональное агентство по туризму и краевой Туристско-информационный центр. В ходе конкурсного отбора проектов Ростуризм назвал 36 регионов, где мероприятия пройдут при федеральной финансовой поддержке. В перечень субъектов вошел и Приморский край", - говорится в сообщении.
Фестиваль "Приморские муссоны" запланирован на сентябрь 2023 года. В разных точках туристического центра Владивостока будут организованы интерактивные зоны. В рамках фестиваля будут работать разные локации, в том числе откроется гастрономическая площадка "Морская капуста", где гостей познакомят с дальневосточной кухней. На мероприятии выступят приглашенные артисты, зрителям покажут театрализованные сцены из истории Приморья.
Власти рассчитывают, что фестиваль посетят не менее 10 тысяч зрителей. По условиям предоставления федеральной субсидии, 30% финансирования мероприятия должны составлять внебюджетные средства.
По словам руководителя регионального агентства по туризму Арсения Крепского, в Приморье не хватает масштабного фестиваля, который существовал бы как самостоятельный проект. Он отметил, что именно "Приморские муссоны" смогут стать таким проектом, который привлечет во Владивосток россиян после закрытия активного туристического сезона.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.