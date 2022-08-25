https://ria.ru/20220825/primore-1811985902.html

Приморье получило субсидию Ростуризма на фестиваль "Приморские муссоны"

Приморье получило субсидию Ростуризма на фестиваль "Приморские муссоны" - РИА Новости, 25.08.2022

Приморье получило субсидию Ростуризма на фестиваль "Приморские муссоны"

Власти Приморского края получили субсидию Ростуризма в 26 миллионов рублей на проведение осенью 2023 года масштабного фестиваля "Приморские муссоны", сообщает... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:12

2022-08-25T07:12

2022-08-25T07:12

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Власти Приморского края получили субсидию Ростуризма в 26 миллионов рублей на проведение осенью 2023 года масштабного фестиваля "Приморские муссоны", сообщает региональное правительство.Фестиваль "Приморские муссоны" запланирован на сентябрь 2023 года. В разных точках туристического центра Владивостока будут организованы интерактивные зоны. В рамках фестиваля будут работать разные локации, в том числе откроется гастрономическая площадка "Морская капуста", где гостей познакомят с дальневосточной кухней. На мероприятии выступят приглашенные артисты, зрителям покажут театрализованные сцены из истории Приморья.Власти рассчитывают, что фестиваль посетят не менее 10 тысяч зрителей. По условиям предоставления федеральной субсидии, 30% финансирования мероприятия должны составлять внебюджетные средства.По словам руководителя регионального агентства по туризму Арсения Крепского, в Приморье не хватает масштабного фестиваля, который существовал бы как самостоятельный проект. Он отметил, что именно "Приморские муссоны" смогут стать таким проектом, который привлечет во Владивосток россиян после закрытия активного туристического сезона.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html

приморский край

владивосток

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приморский край, владивосток