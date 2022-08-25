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Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках - РИА Новости, 25.08.2022
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Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках
Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках - РИА Новости, 25.08.2022
Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках
Мособлсуд признал законным приговор бывшему сотруднику посольства США в РФ Марку Фогелю, получившему 14 лет колонии за контрабанду наркотиков, сообщили РИА... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:41
2022-08-25T13:41
россия
происшествия
химкинский городской суд
московский областной суд
московская область (подмосковье)
нью-йорк (город)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мособлсуд признал законным приговор бывшему сотруднику посольства США в РФ Марку Фогелю, получившему 14 лет колонии за контрабанду наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Химкинского городского суда Московской области оставлен без изменения", - сказали в суде.Фогеля с женой задержали в августе 2021 года в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Фогеля обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере. В середине июня Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.
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россия
московская область (подмосковье)
нью-йорк (город)
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россия, происшествия, химкинский городской суд, московский областной суд, московская область (подмосковье), нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт)
Россия, Происшествия, Химкинский городской суд, Московский областной суд, Московская область (Подмосковье), Нью-Йорк (город), Шереметьево (аэропорт)
13:41 25.08.2022
 
Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках

Мособлсуд признал законным приговор экс-сотруднику посольства США по делу о наркотиках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мособлсуд признал законным приговор бывшему сотруднику посольства США в РФ Марку Фогелю, получившему 14 лет колонии за контрабанду наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Химкинского городского суда Московской области оставлен без изменения", - сказали в суде.
Фогеля с женой задержали в августе 2021 года в "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Фогеля обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере. В середине июня Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где был преподавателем.
Кадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту Шереметьево
5 февраля, 17:31
ОНК передала в посольство США просьбу арестованного в Москве экс-дипломата
 
РоссияПроисшествияХимкинский городской судМосковский областной судМосковская область (Подмосковье)Нью-Йорк (город)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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