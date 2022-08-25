https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html

Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне

Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне - РИА Новости, 25.08.2022

Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне

На этой неделе в онлайн-формате состоялась презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022", организованная Академией общественных наук Китая (АОНК)... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:20

2022-08-25T13:20

2022-08-25T13:20

россия-китай: главное

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россия

книги

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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе в онлайн-формате состоялась презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022", организованная Академией общественных наук Китая (АОНК) совместно с издательством "Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ".В 2021 году отмечалось 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Главы двух государств дали высокую оценку историческому и практическому значению договора и выразили согласие продлить его действие, заявил на презентации замдиректора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии, директор Центра российских исследований при АОНК Пан Дапэн.По его словам, на основе этого договора китайско-российские отношения достигли ряда новых результатов в прошлом году.Подготовленная Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии и Центром российских исследований при АОНК Желтая книга состоит из шести частей, которые включают в себя политику, экономику, дипломатию, китайско-российские отношения и др. В ней излагаются обзоры развития, важные события, новые изменения и особенности, связанные с Россией в 2021 году.

https://ria.ru/20220727/ekspo-1805416718.html

китай

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, книги