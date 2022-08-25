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Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне - РИА Новости, 25.08.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html
Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне
Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне - РИА Новости, 25.08.2022
Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне
На этой неделе в онлайн-формате состоялась презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022", организованная Академией общественных наук Китая (АОНК)... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:20
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россия-китай: главное
китай
россия
книги
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе в онлайн-формате состоялась презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022", организованная Академией общественных наук Китая (АОНК) совместно с издательством "Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ".В 2021 году отмечалось 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Главы двух государств дали высокую оценку историческому и практическому значению договора и выразили согласие продлить его действие, заявил на презентации замдиректора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии, директор Центра российских исследований при АОНК Пан Дапэн.По его словам, на основе этого договора китайско-российские отношения достигли ряда новых результатов в прошлом году.Подготовленная Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии и Центром российских исследований при АОНК Желтая книга состоит из шести частей, которые включают в себя политику, экономику, дипломатию, китайско-российские отношения и др. В ней излагаются обзоры развития, важные события, новые изменения и особенности, связанные с Россией в 2021 году.
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Артем Смирнов
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китай, россия, книги
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Книги
13:20 25.08.2022
 

Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе в онлайн-формате состоялась презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022", организованная Академией общественных наук Китая (АОНК) совместно с издательством "Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ".
В 2021 году отмечалось 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Главы двух государств дали высокую оценку историческому и практическому значению договора и выразили согласие продлить его действие, заявил на презентации замдиректора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии, директор Центра российских исследований при АОНК Пан Дапэн.
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27 июля, 18:36Россия-Китай: Главное
Более 1000 компаний принимают участие во 2-м Китайском международном ЭКСПО
По его словам, на основе этого договора китайско-российские отношения достигли ряда новых результатов в прошлом году.
Подготовленная Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии и Центром российских исследований при АОНК Желтая книга состоит из шести частей, которые включают в себя политику, экономику, дипломатию, китайско-российские отношения и др. В ней излагаются обзоры развития, важные события, новые изменения и особенности, связанные с Россией в 2021 году.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияКниги
 
 
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