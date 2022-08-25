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В Нижегородской области остановили распространение огня от лесных пожаров
В Нижегородской области остановили распространение огня от лесных пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
В Нижегородской области остановили распространение огня от лесных пожаров
Распространение огня от лесных пожаров в Нижегородской области остановлено, но сохраняются очаги задымления, сообщил журналистам в четверг глава МЧС России... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:58
2022-08-25T18:58
2022-08-25T18:58
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Распространение огня от лесных пожаров в Нижегородской области остановлено, но сохраняются очаги задымления, сообщил журналистам в четверг глава МЧС России Александр Куренков."Ситуация стабилизирована. На участке 6,5 тысячи гектаров пожар локализован, распространение огня остановлено. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал он.Министр уточнил, что огонь замкнут в кольце, сейчас тушение ведется по кромке пожаров, в этой работе задействовано почти 700 человек и 150 единиц техники.Вместе с тем глава МЧС сообщил, что "пока сохраняются очаги задымления, мы это наблюдаем, работа по ним ведется". Задействована достаточная группировка сил и средств с привлечением авиации.
https://ria.ru/20220824/pozhar-1811914081.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Нижегородской области остановили распространение огня от лесных пожаров
Куренков: в Нижегородской области удалось остановить распространение огня от пожаров