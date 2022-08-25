https://ria.ru/20220825/pozhary-1812047087.html

Куренков посетит Нижний Новгород и Марий Эл из-за ситуации с пожарами

Куренков посетит Нижний Новгород и Марий Эл из-за ситуации с пожарами - РИА Новости, 25.08.2022

Куренков посетит Нижний Новгород и Марий Эл из-за ситуации с пожарами

Глава МЧС России Александр Куренков после заседания оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в Рязанской области посетит с рабочим визитом Нижегородскую... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:39

2022-08-25T12:39

2022-08-25T14:04

происшествия

россия

нижегородская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков после заседания оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в Рязанской области посетит с рабочим визитом Нижегородскую область и Марий Эл, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Сегодня в составе правительственной делегации Александр Куренков будет также работать в Нижегородской области и Республике Марий Эл", - говорится в сообщении.Отмечается, что кроме тушения природных пожаров, силы МЧС РФ сосредоточены на защите населенных пунктов Ольгино, Голованово и Деулино."Несмотря на сложные условия, перехода огня на них не допущено. Общая группировка сил и средств МЧС России составляет 553 человека и 125 единиц техники, в том числе 90 автоцистерн. Часть группировки будет находиться в населенных пунктах до окончания тушения пожаров", - отмечают спасатели.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812046478.html

россия

нижегородская область

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происшествия, россия, нижегородская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии