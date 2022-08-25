https://ria.ru/20220825/pozhary-1812045818.html

Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами

Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами - РИА Новости, 25.08.2022

Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:34

2022-08-25T12:34

2022-08-25T12:34

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

павел малков

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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Силы собраны, штаб действует, организация работ есть, поэтому в целом ситуацию мы оцениваем как полностью контролируемую", - сказал Малков журналистам.По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812044117.html

рязанская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков