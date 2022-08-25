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Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами - РИА Новости, 25.08.2022
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Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами - РИА Новости, 25.08.2022
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами
Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:34
2022-08-25T12:34
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Силы собраны, штаб действует, организация работ есть, поэтому в целом ситуацию мы оцениваем как полностью контролируемую", - сказал Малков журналистам.По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков
12:34 25.08.2022
 
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами

Врио главы Рязанской области: ситуация с лесными пожарами в регионе в целом контролируемая

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области
Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
"Силы собраны, штаб действует, организация работ есть, поэтому в целом ситуацию мы оцениваем как полностью контролируемую", - сказал Малков журналистам.
По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииПавел Малков
 
 
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