https://ria.ru/20220825/pozhary-1812045818.html
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами - РИА Новости, 25.08.2022
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами
Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:34
2022-08-25T12:34
2022-08-25T12:34
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
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ДЕУЛИНО (Рязанская область), 25 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области в целом полностью контролируемая, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Силы собраны, штаб действует, организация работ есть, поэтому в целом ситуацию мы оцениваем как полностью контролируемую", - сказал Малков журналистам.По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812044117.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков
Врио главы Рязанской области заявил о контроле над ситуацией с пожарами
Врио главы Рязанской области: ситуация с лесными пожарами в регионе в целом контролируемая