https://ria.ru/20220825/pozhary-1812044117.html

Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров

Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров - РИА Новости, 25.08.2022

Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров

Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:29

2022-08-25T12:29

2022-08-25T12:29

происшествия

москва

природные пожары в россии

московская область (подмосковье)

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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рязанской области."На мой взгляд, сегодня сил и средств достаточно, чтобы справиться с пожаром по той технологии, которая на сегодня есть", - сказал Собянин.Он отметил, что особой угрозы людям нет, потому что в каждом населенном пункте есть и местные ресурсы, местные спасатели и московские. Но риск, по его словам, есть."Что касается Подмосковья и Москвы, то главная угроза - это угроза ветровой розы ветров и смога, который идёт отсюда", - добавил мэр.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811974604.html

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, природные пожары в россии, московская область (подмосковье)