Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812044117.html
Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров
Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров
Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:29
2022-08-25T12:29
происшествия
москва
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811417739_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_ac6ba3b9c45bed127a96bffee0896e08.jpg
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рязанской области."На мой взгляд, сегодня сил и средств достаточно, чтобы справиться с пожаром по той технологии, которая на сегодня есть", - сказал Собянин.Он отметил, что особой угрозы людям нет, потому что в каждом населенном пункте есть и местные ресурсы, местные спасатели и московские. Но риск, по его словам, есть."Что касается Подмосковья и Москвы, то главная угроза - это угроза ветровой розы ветров и смога, который идёт отсюда", - добавил мэр.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811974604.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811417739_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b358fc51d75e493e7412301663a82adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
12:29 25.08.2022
 
Собянин заявил об отсутствии угрозы жителям Рязанской области из-за пожаров

Собянин: лесные пожары в Рязанской области не угрожают жителям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Особой угрозы жителям Рязанской области от пожаров нет, сил и средств справиться с ними достаточно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Рязанской области.
"На мой взгляд, сегодня сил и средств достаточно, чтобы справиться с пожаром по той технологии, которая на сегодня есть", - сказал Собянин.
Он отметил, что особой угрозы людям нет, потому что в каждом населенном пункте есть и местные ресурсы, местные спасатели и московские. Но риск, по его словам, есть.
"Что касается Подмосковья и Москвы, то главная угроза - это угроза ветровой розы ветров и смога, который идёт отсюда", - добавил мэр.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
00:44
Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять
 
ПроисшествияМоскваПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала