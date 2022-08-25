https://ria.ru/20220825/pozhary-1812028917.html

Григоренко назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области контролируемой

Григоренко назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области контролируемой - РИА Новости, 25.08.2022

Григоренко назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области контролируемой

Ситуация с пожарами в Рязанской области контролируемая, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко, посетивший зону ЧС. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:41

2022-08-25T11:41

2022-08-25T13:11

природные пожары в россии

рязанская область

происшествия

дмитрий григоренко

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РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области контролируемая, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко, посетивший зону ЧС.Он напомнил, что на этой неделе сформировали правительственную комиссию по координации деятельности федеральных и региональных органов по локализации и тушению пожаров, а на вчерашнем совещании президент Владимир Путин поручил посмотреть, что происходит на месте, в Рязанской области."Мы сейчас облетели всю полностью территорию пожаров. Можно констатировать, <...> что вокруг территории пожаров полностью сделана защитная линия до 20 метров. Что дает нам определенную гарантию того, что пожар не будет распространяться далее", — сказал Григоренко.Вице-премьер добавил, что отдельно они облетели поселки, которые потенциально могут оказаться под угрозой задымления, и там ситуация полностью контролируемая."Из одного населенного пункта у нас предложено людям эвакуироваться, создан пункт временного размещения. Некоторое количество людей, несколько десятков человек, такое решение приняли", — рассказал он.По его словам, люди обеспечены питанием и медицинской помощью. Кроме того, вице-премьер выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за помощь с техникой. В результате группировку, занимающуюся тушением пожара, увеличили до почти девяти тысяч человек.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС. Дым от пожаров дошел до Москвы, в некоторый районах ощущается сильных запах гари.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812047087.html

https://ria.ru/20220824/pozhar-1811949512.html

рязанская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

природные пожары в россии, рязанская область, происшествия, дмитрий григоренко