https://ria.ru/20220825/pozhary-1811997780.html

Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов

Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов - РИА Новости, 25.08.2022

Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:34

2022-08-25T09:34

2022-08-25T09:34

россия

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811420653_0:159:3139:1925_1920x0_80_0_0_7e58d2e9f433750d1dbde4dd6ee73a62.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг."По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.В 16.00 среды данный показатель составлял 11,716 тысячи гектаров, отметил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20220824/biserovo-1811936598.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, рязанская область, природные пожары в россии