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Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов
Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов - РИА Новости, 25.08.2022
Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов
Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:34
2022-08-25T09:34
2022-08-25T09:34
россия
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг."По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.В 16.00 среды данный показатель составлял 11,716 тысячи гектаров, отметил представитель экстренных служб.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов
Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 29 процентов