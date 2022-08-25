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Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов - РИА Новости, 25.08.2022
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Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов
Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов - РИА Новости, 25.08.2022
Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов
Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:34
2022-08-25T09:34
россия
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг."По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.В 16.00 среды данный показатель составлял 11,716 тысячи гектаров, отметил представитель экстренных служб.
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россия, происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Россия, Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
09:34 25.08.2022
 
Лесные пожары в Рязанской области разрослись на 29 процентов

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 29 процентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в четверг.
"По состоянию на 08.00 мск, площадь очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 15,227 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
В 16.00 среды данный показатель составлял 11,716 тысячи гектаров, отметил представитель экстренных служб.
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РоссияПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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