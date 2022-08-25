00:44 25.08.2022 (обновлено: 00:46 25.08.2022)
Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять
Врио Губернатора Малков заявил, что поселения под Рязанью находятся в безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Все населенные пункты на границе пожара в Рязанской области находятся в безопасности, их удалось отстоять, заявил врио губернатора Павел Малков.
"Хочу отметить, что все населенные пункты, которые находятся сейчас где-то на границе пожара, находятся в безопасности, их удалось отстоять", - заявил Малков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, эвакуированным жителям пока рано возвращаться домой.
Ранее сообщалось, что огонь угрожал деревням Ольгино и Ювино, поселку Голованово. Жители Ольгино и Голованово на данный момент эвакуированы.
По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.