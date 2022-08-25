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Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять - РИА Новости, 25.08.2022
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Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять
Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять - РИА Новости, 25.08.2022
Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять
Все населенные пункты на границе пожара в Рязанской области находятся в безопасности, их удалось отстоять, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:44
2022-08-25T00:46
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Все населенные пункты на границе пожара в Рязанской области находятся в безопасности, их удалось отстоять, заявил врио губернатора Павел Малков.Ранее сообщалось, что огонь угрожал деревням Ольгино и Ювино, поселку Голованово. Жители Ольгино и Голованово на данный момент эвакуированы.По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков
00:44 25.08.2022 (обновлено: 00:46 25.08.2022)
 
Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять

Врио Губернатора Малков заявил, что поселения под Рязанью находятся в безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Все населенные пункты на границе пожара в Рязанской области находятся в безопасности, их удалось отстоять, заявил врио губернатора Павел Малков.
"Хочу отметить, что все населенные пункты, которые находятся сейчас где-то на границе пожара, находятся в безопасности, их удалось отстоять", - заявил Малков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, эвакуированным жителям пока рано возвращаться домой.
Ранее сообщалось, что огонь угрожал деревням Ольгино и Ювино, поселку Голованово. Жители Ольгино и Голованово на данный момент эвакуированы.
По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииПавел Малков
 
 
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