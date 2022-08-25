https://ria.ru/20220825/pozhary-1811974604.html

Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять

Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять - РИА Новости, 25.08.2022

Населенные пункты на границе пожара под Рязанью удалось отстоять

Все населенные пункты на границе пожара в Рязанской области находятся в безопасности, их удалось отстоять, заявил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:44

2022-08-25T00:44

2022-08-25T00:46

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

павел малков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Все населенные пункты на границе пожара в Рязанской области находятся в безопасности, их удалось отстоять, заявил врио губернатора Павел Малков.Ранее сообщалось, что огонь угрожал деревням Ольгино и Ювино, поселку Голованово. Жители Ольгино и Голованово на данный момент эвакуированы.По данным Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, по данным на среду составляла около 11,7 тысячи гектаров. На территории региона введен режим ЧС.

https://ria.ru/20220823/pozhar-1811543192.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков