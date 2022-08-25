https://ria.ru/20220825/pozharnye-1812107807.html

Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает

Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает - РИА Новости, 25.08.2022

Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает

Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу спасателей, борющихся с огнем в Рязанской области, пожарные заявили ему, что проблем с техникой и снабжением РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:16

2022-08-25T15:16

2022-08-25T15:16

россия

природные пожары в россии

рязанская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий григоренко

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков

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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу спасателей, борющихся с огнем в Рязанской области, пожарные заявили ему, что проблем с техникой и снабжением нет, передает корреспондент РИА Новости.Глава ведомства после заседания оперативного штаба прибыл в палаточный лагерь спасателей в Рязанской области, чтобы проверить работу огнеборцев и лично поблагодарить их за ликвидацию пожаров."Как живете, как работаете?" - спросил Куренков у них."Отлично, товарищ министр! Готовы полностью к выполнению поставленных боевых задач", - дружно ответили ему спасатели.Огнеборцы также заверили министра, что не испытывают проблем с водой и техникой, проживают в палатках, где есть все необходимое для несения службы.Куренков поблагодарил их за работу.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812079852.html

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россия

рязанская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, природные пожары в россии, рязанская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий григоренко, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков