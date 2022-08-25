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Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает
Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает - РИА Новости, 25.08.2022
Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает
Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу спасателей, борющихся с огнем в Рязанской области, пожарные заявили ему, что проблем с техникой и снабжением РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:16
2022-08-25T15:16
2022-08-25T15:16
россия
природные пожары в россии
рязанская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий григоренко
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков
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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу спасателей, борющихся с огнем в Рязанской области, пожарные заявили ему, что проблем с техникой и снабжением нет, передает корреспондент РИА Новости.Глава ведомства после заседания оперативного штаба прибыл в палаточный лагерь спасателей в Рязанской области, чтобы проверить работу огнеборцев и лично поблагодарить их за ликвидацию пожаров."Как живете, как работаете?" - спросил Куренков у них."Отлично, товарищ министр! Готовы полностью к выполнению поставленных боевых задач", - дружно ответили ему спасатели.Огнеборцы также заверили министра, что не испытывают проблем с водой и техникой, проживают в палатках, где есть все необходимое для несения службы.Куренков поблагодарил их за работу.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В четверг на совещание оперативного штаба в деревню Деулино Рязанской области прибыли вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации пожаров, а также Куренков, глава Минприроды РФ Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20220825/pozhar-1812079852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, природные пожары в россии, рязанская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий григоренко, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков
Россия, Природные пожары в России, Рязанская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дмитрий Григоренко, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков
Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им всего хватает
Пожарные в Рязанской области заверили главу МЧС, что им хватает техники и снабжения