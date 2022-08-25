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В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять - РИА Новости, 25.08.2022
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В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять
В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять - РИА Новости, 25.08.2022
В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять
Огонь в Рязанской области выжег лесной массив, вплотную подобравшись к нескольким деревням, но их удалось отстоять, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:59
2022-08-25T22:52
дмитрий григоренко
александр куренков (мчс)
сергей собянин
рязанская область
россия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., 25 авг — РИА Новости. Огонь в Рязанской области выжег лесной массив, вплотную подобравшись к нескольким деревням, но их удалось отстоять, передает корреспондент РИА Новости.При этом сильный запах гари все еще чувствуется в регионе.Один из источников смога находился между населенными пунктами Ольгино и Ювино, расположенными неподалеку от деревни Деулино, где находится кризисный штаб.Огонь здесь выжег огромную часть леса, критически близко подобравшись к жилым домам на окраинах населенных пунктов. Пожарным все же удалось накануне потушить его.Из-за опасности повторных возгораний в населенных пунктах продолжают дежурить спасатели.Как рассказал журналистам Собянин, практически в каждом поселении Рязанской области стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, — это и пожарные, и гражданская техника. В целом данная группировка насчитывает около девяти тысяч человек. Он отметил, что угрозы людям нет.Накануне на совещании по ликвидации природных пожаров, где присутствовал президент России Владимир Путин, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что наибольшая опасность по распространению рязанского лесного пожара отмечается на севере и северо-востоке.В Рязанской области с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.
https://ria.ru/20220825/pozhar-1812159598.html
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дмитрий григоренко, александр куренков (мчс), сергей собянин, рязанская область, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Дмитрий Григоренко, Александр Куренков (МЧС), Сергей Собянин, Рязанская область, Россия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
20:59 25.08.2022 (обновлено: 22:52 25.08.2022)
 
В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять

Огонь в Рязанской области выжег лесной массив и подошел к деревням, но их удалось отстоять

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пал сухой травы. Архивное фото
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., 25 авг — РИА Новости. Огонь в Рязанской области выжег лесной массив, вплотную подобравшись к нескольким деревням, но их удалось отстоять, передает корреспондент РИА Новости.
При этом сильный запах гари все еще чувствуется в регионе.
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
18:09
Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России
Один из источников смога находился между населенными пунктами Ольгино и Ювино, расположенными неподалеку от деревни Деулино, где находится кризисный штаб.
Огонь здесь выжег огромную часть леса, критически близко подобравшись к жилым домам на окраинах населенных пунктов. Пожарным все же удалось накануне потушить его.
Из-за опасности повторных возгораний в населенных пунктах продолжают дежурить спасатели.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Как рассказал журналистам Собянин, практически в каждом поселении Рязанской области стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, — это и пожарные, и гражданская техника. В целом данная группировка насчитывает около девяти тысяч человек. Он отметил, что угрозы людям нет.
Накануне на совещании по ликвидации природных пожаров, где присутствовал президент России Владимир Путин, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что наибольшая опасность по распространению рязанского лесного пожара отмечается на севере и северо-востоке.
В Рязанской области с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
15:44
В Рязанской области авиация сбросила 19 тысяч тонн воды на горящие леса
 
Дмитрий ГригоренкоАлександр Куренков (МЧС)Сергей СобянинРязанская областьРоссияРязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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