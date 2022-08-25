https://ria.ru/20220825/pozhar-1812188719.html

В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять

В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять - РИА Новости, 25.08.2022

В Рязанской области огонь вплотную подошел к деревням, их удалось отстоять

Огонь в Рязанской области выжег лесной массив, вплотную подобравшись к нескольким деревням, но их удалось отстоять, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:59

2022-08-25T20:59

2022-08-25T22:52

дмитрий григоренко

александр куренков (мчс)

сергей собянин

рязанская область

россия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., 25 авг — РИА Новости. Огонь в Рязанской области выжег лесной массив, вплотную подобравшись к нескольким деревням, но их удалось отстоять, передает корреспондент РИА Новости.При этом сильный запах гари все еще чувствуется в регионе.Один из источников смога находился между населенными пунктами Ольгино и Ювино, расположенными неподалеку от деревни Деулино, где находится кризисный штаб.Огонь здесь выжег огромную часть леса, критически близко подобравшись к жилым домам на окраинах населенных пунктов. Пожарным все же удалось накануне потушить его.Из-за опасности повторных возгораний в населенных пунктах продолжают дежурить спасатели.Как рассказал журналистам Собянин, практически в каждом поселении Рязанской области стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты, — это и пожарные, и гражданская техника. В целом данная группировка насчитывает около девяти тысяч человек. Он отметил, что угрозы людям нет.Накануне на совещании по ликвидации природных пожаров, где присутствовал президент России Владимир Путин, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что наибольшая опасность по распространению рязанского лесного пожара отмечается на севере и северо-востоке.В Рязанской области с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812159598.html

https://ria.ru/20220825/pozhary-1812115746.html

рязанская область

россия

рязань

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий григоренко, александр куренков (мчс), сергей собянин, рязанская область, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)