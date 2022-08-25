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На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар - РИА Новости, 25.08.2022
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар
Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:53
2022-08-25T20:53
2022-08-25T20:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР."В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол" в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории "Стирола" удалось локализовать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
20:53 25.08.2022 (обновлено: 20:59 25.08.2022)
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар
МЧС ДНР: в Горловке на территории химзавода "Стирол" ликвидировали пожар