https://ria.ru/20220825/pozhar-1812188222.html

На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар

На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар - РИА Новости, 25.08.2022

На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар

Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:53

2022-08-25T20:53

2022-08-25T20:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стирол

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР."В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол" в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории "Стирола" удалось локализовать.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол