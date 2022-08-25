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На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/pozhar-1812188222.html
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар - РИА Новости, 25.08.2022
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар
Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:53
2022-08-25T20:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР."В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол" в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории "Стирола" удалось локализовать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
20:53 25.08.2022 (обновлено: 20:59 25.08.2022)
 
На химзаводе "Стирол" ликвидировали пожар

МЧС ДНР: в Горловке на территории химзавода "Стирол" ликвидировали пожар

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМЧС ДНР
МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР.
"В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол" в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории "Стирола" удалось локализовать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Стирол
 
 
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