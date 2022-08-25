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На химзаводе "Стирол" локализовали пожар
На химзаводе "Стирол" локализовали пожар - РИА Новости, 25.08.2022
На химзаводе "Стирол" локализовали пожар
Пожар на территории предприятия "Стирол" в Горловке локализован, продолжается его ликвидация, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:49
2022-08-25T20:49
2022-08-25T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Пожар на территории предприятия "Стирол" в Горловке локализован, продолжается его ликвидация, сообщили в МЧС ДНР.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол" в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания."В 19.42 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства.Отмечается, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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в мире, иван приходько, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Стирол
На химзаводе "Стирол" локализовали пожар
МЧС ДНР: в Горловке на территории химзавода "Стирол" локализовали пожар