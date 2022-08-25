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Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов
Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов - РИА Новости, 25.08.2022
Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону, где загорелся камыш, выросла до 6 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:32
2022-08-25T18:32
2022-08-25T18:38
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону, где загорелся камыш, выросла до 6 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем, огонь охватил порядка 1,4 тысячи квадратных метров."Площадь ландшафтного пожара на Чемордачке увеличилась до 6 тысяч квадратных метров", - написал глава администрации города в Telegram. Отмечается, что ширина огненного фронта - 2 километра.По данным МЧС региона, пожар тушат 87 человек, 30 единиц техники, в том числе вертолет и два пожарных поезда.
ростов-на-дону
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер.
Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда.
Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
2022-08-25T18:32
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
18:32 25.08.2022 (обновлено: 18:38 25.08.2022)
Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов
Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону выросла до шести тысяч квадратных метров