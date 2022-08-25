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Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов

Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов - РИА Новости, 25.08.2022

Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону достигла шести тысяч квадратов

Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону, где загорелся камыш, выросла до 6 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:32

2022-08-25T18:32

2022-08-25T18:38

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Площадь ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону, где загорелся камыш, выросла до 6 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем, огонь охватил порядка 1,4 тысячи квадратных метров."Площадь ландшафтного пожара на Чемордачке увеличилась до 6 тысяч квадратных метров", - написал глава администрации города в Telegram. Отмечается, что ширина огненного фронта - 2 километра.По данным МЧС региона, пожар тушат 87 человек, 30 единиц техники, в том числе вертолет и два пожарных поезда.

ростов-на-дону

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-25T18:32 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии