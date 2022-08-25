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Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России
Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России - РИА Новости, 25.08.2022
Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России
Лесные пожары в России продолжаются, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, констатировал глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:09
2022-08-25T18:09
2022-08-25T18:09
происшествия
дмитрий григоренко
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Лесные пожары в России продолжаются, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, констатировал глава МЧС РФ Александр Куренков.Куренков, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и министр природных ресурсов Александр Козлов в четверг прибыли в Нижегородскую область к месту лесного пожара, который тушат вторую неделю.После облёта очага пожара в Нижегородской области и на территории сопредельной Республики Марий Эл в палаточном лагере МЧС в поселке Кузьмияр Воротынского района состоялось выездное совещание по ситуации с лесными пожарами."Россия продолжает гореть. Конечно, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, но это природа, ничего не попишешь", - сказал Куренков журналистам.
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происшествия, дмитрий григоренко, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Дмитрий Григоренко, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России
Глава МЧС Куренков: леса в России продолжают гореть, и жара этому способствует