https://ria.ru/20220825/pozhar-1812159598.html

Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России

Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России - РИА Новости, 25.08.2022

Куренков оценил ситуацию с лесными пожарами в России

Лесные пожары в России продолжаются, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, констатировал глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:09

2022-08-25T18:09

2022-08-25T18:09

происшествия

дмитрий григоренко

россия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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КУЗЬМИЯР (Нижегородская область), 25 авг - РИА Новости. Лесные пожары в России продолжаются, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, констатировал глава МЧС РФ Александр Куренков.Куренков, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и министр природных ресурсов Александр Козлов в четверг прибыли в Нижегородскую область к месту лесного пожара, который тушат вторую неделю.После облёта очага пожара в Нижегородской области и на территории сопредельной Республики Марий Эл в палаточном лагере МЧС в поселке Кузьмияр Воротынского района состоялось выездное совещание по ситуации с лесными пожарами."Россия продолжает гореть. Конечно, температуры способствуют этому, есть ветровые нагрузки, но это природа, ничего не попишешь", - сказал Куренков журналистам.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812157653.html

россия

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происшествия, дмитрий григоренко, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии