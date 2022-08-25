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В Ростов-на-Дону прибыли два поезда для тушения пожара - РИА Новости, 25.08.2022
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В Ростов-на-Дону прибыли два поезда для тушения пожара
В Ростов-на-Дону прибыли два поезда для тушения пожара - РИА Новости, 25.08.2022
В Ростов-на-Дону прибыли два поезда для тушения пожара
Два пожарных поезда прибыли для тушения камыша, который горит в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:33
2022-08-25T17:33
происшествия
ростов-на-дону
ми-8 амтш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Два пожарных поезда прибыли для тушения камыша, который горит в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. В 15.10 пожару был присвоен второй ранг. По оперативным данным, горит по фронту 1,5 километра."В 17.15 для тушения прибыли два пожарных поезда", - сказал он.Огонь тушат почти 60 человек и около 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
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происшествия, ростов-на-дону, ми-8 амтш
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ми-8 АМТШ
17:33 25.08.2022
 
В Ростов-на-Дону прибыли два поезда для тушения пожара

ГУМЧС: в Ростов-на-Дону прибыли два пожарных поезда для тушения камыша

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Два пожарных поезда прибыли для тушения камыша, который горит в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Камыш загорелся на улице Чемордачка в Ростове-на-Дону в четверг днем. В 15.10 пожару был присвоен второй ранг. По оперативным данным, горит по фронту 1,5 километра.
"В 17.15 для тушения прибыли два пожарных поезда", - сказал он.
Огонь тушат почти 60 человек и около 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
Дым от лесного пожара в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
16:30
Дым от рязанских пожаров дошел до подмосковных Луховиц
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМи-8 АМТШ
 
 
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