https://ria.ru/20220825/pozhar-1812079852.html

В Ухте из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В Ухте из-за лесных пожаров ввели режим ЧС - РИА Новости, 25.08.2022

В Ухте из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в городе Ухта в республике Коми из-за лесных пожаров, сообщили городские власти. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:58

2022-08-25T13:58

2022-08-25T13:58

происшествия

ухта

красноярский край

мого

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в городе Ухта в республике Коми из-за лесных пожаров, сообщили городские власти."На территории МОГО "Ухта" введён режим "Чрезвычайная ситуация" для принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. Ситуация находится на особом контроле главы Ухты", - информирует администрация города на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечают власти, пожар в районе Ухты не несет угрозы населенным пунктам и промышленным объектам. При этом для защиты гражданских построек и линии газопровода "привлечены силы МЧС в достаточном количестве".Минприроды Коми сообщило в четверг, что сильный смог в районе города Ухта вызван горением торфяников, к их тушению привлекут дополнительные силы и средства. По оценке ведомства, борьба с огнем затруднена жаркой погодой, отсутствием осадков и "большим количеством горючего материала".В настоящее время пожар на торфяниках тушат специалисты Коми лесопожарного центра, а также добровольцы и специалисты Ухтинского лесничества. Для ликвидации возгораний применяется вертолет Ми-8 с водосливным устройством и тяжелая техника.По информации минприроды Коми, в четверг в Ухту передислоцируют пожарных-парашютистов из других муниципальных районов республики. Также ждут специалистов из Красноярского края.Ранее администрация Ухты сообщала, что местный отдел Роспотребнадзора контролирует уровень загрязнения воздуха из-за лесных пожаров. При этом горожанам рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна, а на улице пользоваться масками.

https://ria.ru/20220825/stavropole-1812078408.html

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812056768.html

ухта

красноярский край

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происшествия, ухта, красноярский край, мого, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии