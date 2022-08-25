https://ria.ru/20220825/pomosch-1812199069.html

Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки

Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки - РИА Новости, 25.08.2022

Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки

Россия за прошедшие сутки провела четыре гуманитарных акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:43

2022-08-25T22:43

2022-08-25T23:21

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела четыре гуманитарных акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 59 645,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 505 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 358 тонн гуманитарной помощи", - заявил Мизинцев в ходе брифинга.По его словам, 25 августа 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 478,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донбасс

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Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсонская область , донбасс