https://ria.ru/20220825/pomosch-1812199069.html
Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки
Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки - РИА Новости, 25.08.2022
Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки
Россия за прошедшие сутки провела четыре гуманитарных акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:43
2022-08-25T22:43
2022-08-25T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
херсонская область
донбасс
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки провела четыре гуманитарных акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 358 тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 59 645,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 505 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 358 тонн гуманитарной помощи", - заявил Мизинцев в ходе брифинга.По его словам, 25 августа 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 478,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсонская область , донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Донбасс
22:43 25.08.2022 (обновлено: 23:21 25.08.2022)
Россия провела четыре гуманитарные акции в районах спецоперации за сутки
Мизинцев: Россия провела четыре гумакции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях за сутки