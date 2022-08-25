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Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз

Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 25.08.2022

Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз

Адыгея отправила очередной гуманитарный груз в подшефный Генический район Херсонской области, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:31

2022-08-25T20:31

2022-08-25T20:31

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

херсонская область

луганская народная республика

украина

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Адыгея отправила очередной гуманитарный груз в подшефный Генический район Херсонской области, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."За полгода Адыгея отправила 120 тонн гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также Украине. Накануне из Майкопа отбыл новый груз в подшефный Адыгее Генический район Херсонской области", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале, напомнив, что шефство над указанным районом республика взяла в июле ради "всестороннего содействия в развитии и восстановлении".За время оказания Адыгеей гуманитарной помощи жителям Херсонской области в Генический район прибыли врачи из республики, чтобы провести бесплатные медосмотры жителей в рамках акции "Поезд здоровья". Для 400 детей из подшефного района организовали отдых в загородных лагерях Адыгеи, а для первоклашек Геническа – их в районе около 700 - из Адыгеи отправили школьные наборы: портфели и канцелярские товары.Кумпилов также посещал Генический район в начале августа для определения первоочередных задач по восстановлению мирной жизни в районе. Тогда была выстроен план по оказанию помощи жителям Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, херсонская область , луганская народная республика, украина