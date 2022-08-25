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Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 25.08.2022
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Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз
Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 25.08.2022
Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз
Адыгея отправила очередной гуманитарный груз в подшефный Генический район Херсонской области, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:31
2022-08-25T20:31
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсонская область
луганская народная республика
украина
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Адыгея отправила очередной гуманитарный груз в подшефный Генический район Херсонской области, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."За полгода Адыгея отправила 120 тонн гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также Украине. Накануне из Майкопа отбыл новый груз в подшефный Адыгее Генический район Херсонской области", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале, напомнив, что шефство над указанным районом республика взяла в июле ради "всестороннего содействия в развитии и восстановлении".За время оказания Адыгеей гуманитарной помощи жителям Херсонской области в Генический район прибыли врачи из республики, чтобы провести бесплатные медосмотры жителей в рамках акции "Поезд здоровья". Для 400 детей из подшефного района организовали отдых в загородных лагерях Адыгеи, а для первоклашек Геническа – их в районе около 700 - из Адыгеи отправили школьные наборы: портфели и канцелярские товары.Кумпилов также посещал Генический район в начале августа для определения первоочередных задач по восстановлению мирной жизни в районе. Тогда была выстроен план по оказанию помощи жителям Херсонской области.
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херсонская область
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здоровье - общество, херсонская область , луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Украина
20:31 25.08.2022
 
Из Адыгеи в подшефный район Херсонской области отправили гуманитарный груз

Глава Адыгеи Кумпилов: Майкоп отправил гумпомощь в Генический район Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Адыгея отправила очередной гуманитарный груз в подшефный Генический район Херсонской области, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"За полгода Адыгея отправила 120 тонн гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также Украине. Накануне из Майкопа отбыл новый груз в подшефный Адыгее Генический район Херсонской области", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале, напомнив, что шефство над указанным районом республика взяла в июле ради "всестороннего содействия в развитии и восстановлении".
За время оказания Адыгеей гуманитарной помощи жителям Херсонской области в Генический район прибыли врачи из республики, чтобы провести бесплатные медосмотры жителей в рамках акции "Поезд здоровья". Для 400 детей из подшефного района организовали отдых в загородных лагерях Адыгеи, а для первоклашек Геническа – их в районе около 700 - из Адыгеи отправили школьные наборы: портфели и канцелярские товары.
Кумпилов также посещал Генический район в начале августа для определения первоочередных задач по восстановлению мирной жизни в районе. Тогда была выстроен план по оказанию помощи жителям Херсонской области.
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