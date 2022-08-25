15:51 25.08.2022 (обновлено: 15:52 25.08.2022)
Самарская область отправила в Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи
Губернатор Самарской области Азаров: регион отправил в Донбасс более 700 тонн гумпомощи
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 700 тонн гуманитарной помощи отправила Самарская область в Донбасс, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Более 700 тонн груза гуманитарной помощи туда (на Донбасс) направлено, который собрали жители региона, наши предприятия, общественные организации. Более 450 тонн продуктов питания, 250 тонн строительных материалов", - сказал Азаров на круглом столе "Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Также Азаров рассказал, что регион принял более 300 детей в свои детские лагеря.
"Мы пригласили отдохнуть детей из Снежного, и более 300 ребятишек с Донбасса отдохнули в наших оздоровительных лагерях на территории Самарской области", - добавил он.
Губернатор поблагодарил всех поучаствовавших в гуманитарных программах и отметил, что чувствует "единство с героическим народом Донбасса".