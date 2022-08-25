https://ria.ru/20220825/pomosch-1812118021.html

Самарская область отправила в Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи

Самарская область отправила в Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.08.2022

Самарская область отправила в Донбасс более 700 тонн гуманитарной помощи

Более 700 тонн гуманитарной помощи отправила Самарская область в Донбасс, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:51

2022-08-25T15:51

2022-08-25T15:52

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

донбасс

снежное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 700 тонн гуманитарной помощи отправила Самарская область в Донбасс, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Более 700 тонн груза гуманитарной помощи туда (на Донбасс) направлено, который собрали жители региона, наши предприятия, общественные организации. Более 450 тонн продуктов питания, 250 тонн строительных материалов", - сказал Азаров на круглом столе "Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Также Азаров рассказал, что регион принял более 300 детей в свои детские лагеря."Мы пригласили отдохнуть детей из Снежного, и более 300 ребятишек с Донбасса отдохнули в наших оздоровительных лагерях на территории Самарской области", - добавил он.Губернатор поблагодарил всех поучаствовавших в гуманитарных программах и отметил, что чувствует "единство с героическим народом Донбасса".

донбасс

снежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, донбасс, снежное