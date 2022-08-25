Рейтинг@Mail.ru
Бельгия выделила финансовую помощь Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pomosch-1812100985.html
Бельгия выделила финансовую помощь Украине
Бельгия выделила финансовую помощь Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Бельгия выделила финансовую помощь Украине
Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды, РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:57
2022-08-25T14:57
в мире
аджа лябиб
сергей лавров
украина
бельгия
россия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров."Бельгия предоставит помощь вооруженным силам Украины в размере восьми миллионов евро по каналам НАТО… Наша страна планирует предоставить средства оказания первой помощи, зимнюю одежду", - говорится в сообщении. В случае необходимости Бельгия также готова "предоставить приборы ночного видения и медикаменты" для нужд военных."Предстоящая зима потенциально может стать решающей в этом конфликте. Важно, чтобы у украинских вооруженных сил было необходимое оборудование для продолжения сопротивления", - заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.Бельгия, как и другие страны ЕС и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что военные поставки Бельгии на Украину обошлись стране в 76 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812050587.html
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811885229.html
украина
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322f4aaf6de5581e3320a670d1c460dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аджа лябиб, сергей лавров, украина, бельгия, россия, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
В мире, Аджа Лябиб, Сергей Лавров, Украина, Бельгия, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
14:57 25.08.2022
 
Бельгия выделила финансовую помощь Украине

Бельгия дополнительно выделила восемь миллионов евро помощи Украине

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров.
"Бельгия предоставит помощь вооруженным силам Украины в размере восьми миллионов евро по каналам НАТО… Наша страна планирует предоставить средства оказания первой помощи, зимнюю одежду", - говорится в сообщении. В случае необходимости Бельгия также готова "предоставить приборы ночного видения и медикаменты" для нужд военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
12:57Специальная военная операция на Украине
Эксперт прокомментировал выделение США Украине нового пакета помощи
"Предстоящая зима потенциально может стать решающей в этом конфликте. Важно, чтобы у украинских вооруженных сил было необходимое оборудование для продолжения сопротивления", - заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
Бельгия, как и другие страны ЕС и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что военные поставки Бельгии на Украину обошлись стране в 76 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 16:45Специальная военная операция на Украине
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине
 
В миреАджа ЛябибСергей ЛавровУкраинаБельгияРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала