https://ria.ru/20220825/pomosch-1812100985.html

Бельгия выделила финансовую помощь Украине

Бельгия выделила финансовую помощь Украине - РИА Новости, 25.08.2022

Бельгия выделила финансовую помощь Украине

Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды, РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:57

2022-08-25T14:57

2022-08-25T14:57

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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды, говорится в заявлении бельгийского кабинета министров."Бельгия предоставит помощь вооруженным силам Украины в размере восьми миллионов евро по каналам НАТО… Наша страна планирует предоставить средства оказания первой помощи, зимнюю одежду", - говорится в сообщении. В случае необходимости Бельгия также готова "предоставить приборы ночного видения и медикаменты" для нужд военных."Предстоящая зима потенциально может стать решающей в этом конфликте. Важно, чтобы у украинских вооруженных сил было необходимое оборудование для продолжения сопротивления", - заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.Бельгия, как и другие страны ЕС и НАТО, поддержала безвозмездные поставки вооружения на Украину. Ранее сообщалось, что военные поставки Бельгии на Украину обошлись стране в 76 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812050587.html

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811885229.html

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в мире, аджа лябиб, сергей лавров, украина, бельгия, россия, вооруженные силы украины, нато, евросоюз