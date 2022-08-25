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Смерть Родины. Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников

Смерть Родины. Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников - РИА Новости, 25.08.2022

Смерть Родины. Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников

Власти Латвии решили изолировать русское население республики и окончательно разрушить символы, напоминающие о России. Самый тяжелый удар пришелся по памятнику... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:06

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Латвии решили изолировать русское население республики и окончательно разрушить символы, напоминающие о России. Самый тяжелый удар пришелся по памятнику красноармейцам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Чем такая политика обернется для страны — в материале РИА Новости.Конец наследияВ Риге приступили к сносу самого известного в стране монумента, посвященного победе над фашизмом. Ансамбль состоит из 79-метровой колонны, увенчанной золотыми звездами, по бокам размещены скульптуры Матери-Родины и воинов-освободителей. Работы должны завершить к середине сентября. Власти планируют обойтись без взрывчатки. Также разрушат платформу, на которой расположен комплекс, бассейн и подвальное помещение.К вечеру 23 августа тяжелая техника снесла скульптуры трех солдат, а днем 24-го — олицетворение Родины. Многие местные жители протестуют против акта вандализма, но им не разрешают даже возложить цветы или зажечь свечи, обвиняя в разбрасывании мусора.В ночь на 24 августа в парке Победы полиция задержала около 40 защитников монумента, утверждают очевидцы. Несмотря на то, что люди не проявляли агрессии, не скандировали лозунгов, не демонстрировали никакой символики, силовики заламывали им руки и тащили в автозаки. Не исключено, что столь жесткие меры связаны с отставкой в мае главы МВД Марии Голубевой из-за неспособности разогнать празднующих День Победы.В Музее оккупации Латвии заявили, что памятник не представляет исторической ценности, поэтому его уничтожат, а не вывезут на хранение. Комплекс открыли в ноябре 1985-го в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне и освобождения Риги. С тех пор каждое 9 Мая там собирались десятки тысяч человек.Монумент стал объектом ненависти местных националистов. К примеру, в 1997-м члены фашистской организации "Перконкрустс" попытались его взорвать, но затем городские власти выделили деньги на восстановление. Спустя 15 лет активисты начали сбор подписей за снос памятника, однако президент Андрис Берзиньш выступил против. В 2019-м была вторая попытка, но тогда воспротивился мэр Риги Дайнис Турлайс.Раньше власти республики не хотели лишний раз обострять отношения с Москвой и переживали за международный имидж, но сейчас стали одним из главных сторонников конфронтации Евросоюза с Россией. В частности, президент Эгилс Левитс заявил, что в Латвии есть часть русского общества, которая нелояльна государству, и ее нужно "изолировать".Напомним, что в этом году на 9 Мая возле памятника освободителям запретили массовые мероприятия, а на следующее утро возложенные к нему цветы убрали бульдозером. В этот же день противники монумента объявили сбор пожертвований на его снос. В первые сутки собрали 43 тысячи евро. Параллельно парламент Латвии отменил действие 13-й статьи договора с Россией по обеспечению сохранности мемориальных сооружений, а Рижская дума приняла решение о демонтаже. Вице-мэр города предложил Москве забрать остатки скульптур.Война с памятьюПомимо комплекса в Риге, до 15 ноября в Латвии должны снести 69 монументов солдатам Красной армии. В том числе уничтожат сооружения в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Всего в стране более 300 таких памятников. В перспективе их все могут ликвидировать, предупреждает депутат Рижской думы Яков Плинер.Впрочем, Латвия не одинока в своем стремлении. Например, в литовской Клайпеде разрушили композицию из двух бетонных стел с опущенным мечом между ними и тремя воинами напротив. А в сентябре на Антакальнисском кладбище литовцы демонтируют шесть гранитных фигур красноармейцев. Их установили в 1984-м в память о трех тысячах солдат, погибших в боях за Вильнюс.В Эстонии правительство Каи Каллас добилось сноса в Нарве танка Т-34. Монумент стоял на левом берегу реки — в месте переправы Красной армии при освобождении города. Теперь машина в Эстонском военном музее. Кроме того, директор заведения Хеллар Лилл заявил, что в республике перенесут 22 могилы красноармейцев, которые расположены в "неподходящих" местах: парках, скверах и густонаселенных районах.Другие европейские страны тоже не отстают. Один из самых громких случаев произошел в Финляндии, где демонтировали композицию "Мир во всем мире". Советские власти подарили ее Хельсинки в 1989-м. Дальнейшая судьба скульптуры неизвестна, а на ее месте появится тротуар.Лидерами по разрушению советского наследия стали поляки. С начала 2022-го они разрушили не менее пяти монументов, но для них это не рекорд. Местные власти из года в год работают в этом направлении. Так, в 1997-м в стране было свыше 560 памятников, в 2018-м их осталось 134, а в 2021-м — чуть больше ста.Повод для вандализмаСтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что Латвия стоит особняком среди стран, в которых уничтожают советские монументы. Каждый раз, когда Рига проводила самостоятельную внешнюю политику, она склонялась в сторону сотрудничества с Москвой, утверждает эксперт. Одним из самых ярких эпизодов этого взаимодействия стало участие латышских стрелков в Гражданской войне."Политическое руководство Латвии — не родное для республики. Премьер Кришьянис Кариньш — гражданин США, которого поставили во главе государства для разрыва с Россией и угнетения русского населения. До этого он провалился в роли министра экономики, а в качестве депутата Европарламента пролоббировал обращение к США с призывом запретить продавать в Америке футболки с российской символикой", — объясняет Оленченко.При этом партия главы правительства "Единство" на парламентских выборах 2018-го набрала чуть больше шести процентов голосов избирателей. Наибольшей поддержкой заручилось "Согласие" с почти 20 процентами. Организация состоит из коренных латышей и русских, которые выступают за преодоление разногласий, борьбу с дискриминацией и нормализацию отношений с Россией. Однако партия не смогла сформировать правящую коалицию, поэтому власть досталась "Единству" и их партнерам, ориентированным на Запад."Очередные парламентские выборы пройдут 1 октября. К этой дате власти хотят окончательно запугать русское население, чтобы люди отказались от участия в голосовании, — говорит Оленченко. — Что касается попыток перечеркнуть историю сотрудничества русских и латышей, то ничего не выйдет. Местные прекрасно понимают, что во главе страны находятся временщики, которым безразлично ее будущее".До февраля 2022-го руководство Латвии не могло в одностороннем порядке разорвать соглашение с Москвой по охране памятников, чтобы не попасть под международное осуждение, отмечает политолог Андрей Стариков. Но даже после этого им понадобилось полгода, чтобы как следует подготовиться к уничтожению советского наследия. Нужно было найти подрядчиков, составить план демонтажа, придумать, откуда взять 2,1 миллиона евро на оплату работ. А также провести формальную проверку объекта на историческую ценность, что стало еще одним актом унижения русских.Кроме того, власти Латвии переживали, что русские выйдут на массовые протесты. К примеру, в 2007-м в Таллине в беспорядках, вызванных переносом Бронзового солдата, погиб один человек, 171 получил ранения. Соответственно, Рига предварительно укрепила репрессивный аппарат, чтобы люди боялись протестовать.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, власти Латвии не остановятся на сносе мемориала: их главная задача — демонтаж исторической памяти."Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи, несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия", — сказала Захарова.В свою очередь, в посольстве России в Латвии призвали международное сообщество больше не покрывать власти республики и адекватно оценить происходящее в стране. Уничтожение памятника воинам-освободителям дипломаты расценили как "варварскую и русофобскую выходку", потребовали прекратить полицейский произвол и преследование людей по политическим мотивам. Впрочем, к этому призыву вряд ли кто-то прислушается: слишком высок градус антироссийской истерии.

https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

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