https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний

Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний - РИА Новости, 25.08.2022

Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний

Первая порция прохлады придет в Москву 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:04

2022-08-25T14:04

2022-08-25T14:24

москва

общество

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первая порция прохлады придет в Москву 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что уже 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что понизит температуру до плюс 24 - 29, а уже в последний день лета, 31 августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей, хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до плюс 18 - 23."С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7 - 12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10-15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220822/smog-1811277588.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец