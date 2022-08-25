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Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний - РИА Новости, 25.08.2022
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Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний
Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний - РИА Новости, 25.08.2022
Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний
Первая порция прохлады придет в Москву 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:04
2022-08-25T14:24
москва
общество
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первая порция прохлады придет в Москву 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что уже 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что понизит температуру до плюс 24 - 29, а уже в последний день лета, 31 августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей, хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до плюс 18 - 23."С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7 - 12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10-15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки", - сказал Тишковец.
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москва, общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос", Евгений Тишковец
14:04 25.08.2022 (обновлено: 14:24 25.08.2022)
 
Москвичам пообещали настоящую осеннюю погоду на День знаний

Синоптик Тишковец заявил, что в Москве 1 сентября ожидается дождь и северный ветер

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первая порция прохлады придет в Москву 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что уже 30 августа через столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым усилением ветра, что понизит температуру до плюс 24 - 29, а уже в последний день лета, 31 августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей, хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до плюс 18 - 23.
"С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7 - 12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10-15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки", - сказал Тишковец.
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МоскваОбществоПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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