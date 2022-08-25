https://ria.ru/20220825/pnevmatika-1812151162.html

В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке

В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке - РИА Новости, 25.08.2022

В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке

Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в грудь проходившей мимо 13-летней девочке в Нижегородской области, возбуждено дело о хулиганстве,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:37

2022-08-25T17:37

2022-08-25T17:37

происшествия

россия

кулебаки

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в грудь проходившей мимо 13-летней девочке в Нижегородской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону в четверг на своём официальном сайте,По версии следствия, вечером 18 августа 46-летний подозреваемый около дома по улице Октябрьской в городе Кулебаки несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в незнакомую девочку, которая в это время гуляла на улице с подругой."В результате выстрелов 13-летняя девочка получила раны грудной клетки. С целью установления причиненного вреда здоровью подростку назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)."Оружие, из которого производились выстрелы, изъято. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220811/podrostok-1808770303.html

https://ria.ru/20220809/strelba-1808314766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, кулебаки, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)