Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pnevmatika-1812151162.html
В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке
В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке - РИА Новости, 25.08.2022
В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке
Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в грудь проходившей мимо 13-летней девочке в Нижегородской области, возбуждено дело о хулиганстве,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:37
2022-08-25T17:37
происшествия
россия
кулебаки
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в грудь проходившей мимо 13-летней девочке в Нижегородской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону в четверг на своём официальном сайте,По версии следствия, вечером 18 августа 46-летний подозреваемый около дома по улице Октябрьской в городе Кулебаки несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в незнакомую девочку, которая в это время гуляла на улице с подругой."В результате выстрелов 13-летняя девочка получила раны грудной клетки. С целью установления причиненного вреда здоровью подростку назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)."Оружие, из которого производились выстрелы, изъято. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220811/podrostok-1808770303.html
https://ria.ru/20220809/strelba-1808314766.html
россия
кулебаки
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кулебаки, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кулебаки, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
17:37 25.08.2022
 
В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке

В Нижегородской области мужчина несколько раз выстрелил из пневматики по 13-летней девочке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в грудь проходившей мимо 13-летней девочке в Нижегородской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону в четверг на своём официальном сайте,
По версии следствия, вечером 18 августа 46-летний подозреваемый около дома по улице Октябрьской в городе Кулебаки несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в незнакомую девочку, которая в это время гуляла на улице с подругой.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 08:14
В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматики
"В результате выстрелов 13-летняя девочка получила раны грудной клетки. С целью установления причиненного вреда здоровью подростку назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
"Оружие, из которого производились выстрелы, изъято. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 14:24
Житель Чебоксар устроил стрельбу по прохожим
 
ПроисшествияРоссияКулебакиНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала