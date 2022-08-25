В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по девочке
В Нижегородской области мужчина несколько раз выстрелил из пневматики по 13-летней девочке
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в грудь проходившей мимо 13-летней девочке в Нижегородской области, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону в четверг на своём официальном сайте,
По версии следствия, вечером 18 августа 46-летний подозреваемый около дома по улице Октябрьской в городе Кулебаки несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в незнакомую девочку, которая в это время гуляла на улице с подругой.
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"В результате выстрелов 13-летняя девочка получила раны грудной клетки. С целью установления причиненного вреда здоровью подростку назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
"Оружие, из которого производились выстрелы, изъято. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
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