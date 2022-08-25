https://ria.ru/20220825/pensii-1812202710.html

Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках

Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках - РИА Новости, 25.08.2022

Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках

Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:31

2022-08-25T23:31

2022-08-25T23:31

россия

михаил мишустин

пенсии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.Ранее правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета."Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - добавляется в документе.Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.

https://ria.ru/20220819/pensii-1810851283.html

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россия, михаил мишустин, пенсии