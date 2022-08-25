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Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках - РИА Новости, 25.08.2022
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Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках
Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках - РИА Новости, 25.08.2022
Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках
Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:31
2022-08-25T23:31
россия
михаил мишустин
пенсии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.Ранее правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета."Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - добавляется в документе.Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.
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россия, михаил мишустин, пенсии
Россия, Михаил Мишустин, Пенсии
23:31 25.08.2022
 
Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках

Постановление: российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета.
"Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - добавляется в документе.
Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.
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РоссияМихаил МишустинПенсии
 
 
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