https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812105655.html

В Риге депутаты проголосовали за снос еще одного памятника советским воинам

В Риге депутаты проголосовали за снос еще одного памятника советским воинам - РИА Новости, 25.08.2022

В Риге депутаты проголосовали за снос еще одного памятника советским воинам

Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в столичном районе... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:10

2022-08-25T15:10

2022-08-25T15:10

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мирослав митрофанов

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в столичном районе Румбула, сообщил портал Delfi.В настоящее время в латвийской столице продолжаются работы по демонтажу памятника Освободителям Риги в парке Победы, которые начались 23 августа. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы."На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов - 40 человек - проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против. Директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс пояснил, что этот памятник числится в списке подлежащих демонтажу объектов, представленном кабинетом министров, и поэтому самоуправление должно его демонтировать", - говорится в сообщении.Отмечается, что голосование сопровождалось словесными перепалками между депутатом от входящей в правящую коалицию партии "Новое единство" Эдмундса Юревицса и сопредседателем партии "Русский союз Латвии" Мирославом Митрофановым, которого обвинили в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.Другой депутат от "Русского союза Латвии" Владимир Бузаев предлагал перенести памятник в мемориал Румбульского леса, который посвящен жертвам Холокоста во время Второй мировой войны, однако дума это предложение не поддержала."Поддержанное депутатами столичной думы решение предусматривает поручить Рижскому агентству памятников провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября", - отмечается в сообщении.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220825/latviya-1812097301.html

https://ria.ru/20220824/vizy-1811817853.html

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в мире, латвия, рига, рижская дума, россия, русский союз латвии, мирослав митрофанов