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В Британии будут продавать "неидеальные" овощи и фрукты из-за засухи - РИА Новости, 25.08.2022
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В Британии будут продавать "неидеальные" овощи и фрукты из-за засухи
В Британии будут продавать "неидеальные" овощи и фрукты из-за засухи - РИА Новости, 25.08.2022
В Британии будут продавать "неидеальные" овощи и фрукты из-за засухи
Популярная в Великобритании дисконтная сеть супермаркетов Lidl будет продавать неидеальные по форме овощи и фрукты на фоне засухи в стране, что поддержать... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:34
2022-08-25T14:34
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Популярная в Великобритании дисконтная сеть супермаркетов Lidl будет продавать неидеальные по форме овощи и фрукты на фоне засухи в стране, что поддержать фермеров, сообщает британская газета Guardian.Как отмечается в сообщении, Lidl пообещала связаться с британскими поставщиками, которые нуждаются в поддержке, и попытаться продать продукты, "пострадавшие от экстремальных погодных условий", даже если их вид будет непривычным для покупателей."Фермеры по всей стране сталкиваются в этом году с экстремальными погодными условиями… Несмотря на то, что поставляемый урожай может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", - приводит газета слова исполнительного директора сети Lidl в Великобритании Райана МакДоннелла.Этим летом Великобритания сталкивается с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.Ранее засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. В последний раз засуха была объявлена в 2018 году. В связи с этим в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам использовать шланги для полива из-за засухи в стране.
https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html
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великобритания, англия
Великобритания, Англия
14:34 25.08.2022
 
В Британии будут продавать "неидеальные" овощи и фрукты из-за засухи

Британская сеть магазинов Lidl будет продавать "неидеальные" овощи и фрукты из-за засухи

© Фото : Unsplash / Emma ShappleyОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Unsplash / Emma Shappley
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Популярная в Великобритании дисконтная сеть супермаркетов Lidl будет продавать неидеальные по форме овощи и фрукты на фоне засухи в стране, что поддержать фермеров, сообщает британская газета Guardian.
Как отмечается в сообщении, Lidl пообещала связаться с британскими поставщиками, которые нуждаются в поддержке, и попытаться продать продукты, "пострадавшие от экстремальных погодных условий", даже если их вид будет непривычным для покупателей.
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"Фермеры по всей стране сталкиваются в этом году с экстремальными погодными условиями… Несмотря на то, что поставляемый урожай может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", - приводит газета слова исполнительного директора сети Lidl в Великобритании Райана МакДоннелла.
Этим летом Великобритания сталкивается с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
Ранее засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. В последний раз засуха была объявлена в 2018 году. В связи с этим в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам использовать шланги для полива из-за засухи в стране.
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