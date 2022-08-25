https://ria.ru/20220825/otpusk-1812191750.html

В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова

В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова - РИА Новости, 25.08.2022

В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова

Белгородские работодатели предоставляют работникам отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:30

2022-08-25T21:30

2022-08-25T21:31

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg

БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Белгородские работодатели предоставляют работникам отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которому принадлежит эта инициатива, во время прямой линии в четверг.Сообщается, что все больше предприятий Белгородской области предоставляют такие льготы. Отпуск дается сроком до трех месяцев с сохранением места работы. С такой инициативой к региональному объединению профсоюзов обратился глава Белгородской области.В трехстороннее соглашение, заключенное между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей, также внесен пункт о предоставлении работникам полноценного выходного в день вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра.Организации, входящие в состав объединения работодателей Белгородской области, взяли на себя обязательства по предоставлению этого вида социальных гарантий для своих работников.По информации регионального правительства, для рассмотрения возможности предоставления отпуска по уходу за нетрудоспособным родителем в каждом конкретном случае необходимо обратиться в профсоюзное объединение (при его наличии) организации, в которой работник осуществляет свою трудовую деятельность, либо непосредственно к работодателю.

https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, белгородская область, вячеслав гладков