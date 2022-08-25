https://ria.ru/20220825/otpusk-1812191750.html
В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова
В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова - РИА Новости, 25.08.2022
В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова
Белгородские работодатели предоставляют работникам отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:30
2022-08-25T21:30
2022-08-25T21:31
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Белгородские работодатели предоставляют работникам отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которому принадлежит эта инициатива, во время прямой линии в четверг.Сообщается, что все больше предприятий Белгородской области предоставляют такие льготы. Отпуск дается сроком до трех месяцев с сохранением места работы. С такой инициативой к региональному объединению профсоюзов обратился глава Белгородской области.В трехстороннее соглашение, заключенное между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей, также внесен пункт о предоставлении работникам полноценного выходного в день вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра.Организации, входящие в состав объединения работодателей Белгородской области, взяли на себя обязательства по предоставлению этого вида социальных гарантий для своих работников.По информации регионального правительства, для рассмотрения возможности предоставления отпуска по уходу за нетрудоспособным родителем в каждом конкретном случае необходимо обратиться в профсоюзное объединение (при его наличии) организации, в которой работник осуществляет свою трудовую деятельность, либо непосредственно к работодателю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
21:30 25.08.2022 (обновлено: 21:31 25.08.2022)
В Белгороде дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова
Белгородские работодатели дают отпуска по уходу за родителем по инициативе Гладкова
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Белгородские работодатели предоставляют работникам отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которому принадлежит эта инициатива, во время прямой линии в четверг.
Сообщается, что все больше предприятий Белгородской области предоставляют такие льготы. Отпуск дается сроком до трех месяцев с сохранением места работы. С такой инициативой к региональному объединению профсоюзов обратился глава Белгородской области.
"Могу сказать, что уже несколько предприятий представляют такой отпуск своим работникам: это "Энергомаш-строй", три медицинских организации, два учреждения образования, одно учреждение культуры, два учреждения социальной защиты. Считаю, что это очень правильная инициатива", — подчеркнул губернатор.
В трехстороннее соглашение, заключенное между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей, также внесен пункт о предоставлении работникам полноценного выходного в день вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра.
Организации, входящие в состав объединения работодателей Белгородской области, взяли на себя обязательства по предоставлению этого вида социальных гарантий для своих работников.
По информации регионального правительства, для рассмотрения возможности предоставления отпуска по уходу за нетрудоспособным родителем в каждом конкретном случае необходимо обратиться в профсоюзное объединение (при его наличии) организации, в которой работник осуществляет свою трудовую деятельность, либо непосредственно к работодателю.