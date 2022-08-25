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Горслужбы начали проверку тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Горслужбы начали проверку тепловых сетей перед началом отопительного сезона - РИА Новости, 25.08.2022
Горслужбы начали проверку тепловых сетей перед началом отопительного сезона
Городские службы начали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:44
2022-08-25T16:44
2022-08-25T16:44
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москва
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Городские службы начали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", – заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что температурные испытания проходят на более чем 8 тысячах километрах тепловых сетей. В магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Так выявляются потенциально ненадежные участки. Это позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период.Сообщается, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения завершат к 1 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Петр Бирюков
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Городские службы начали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", – заявил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства Москвы
рассказали, что температурные испытания проходят на более чем 8 тысячах километрах тепловых сетей. В магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Так выявляются потенциально ненадежные участки. Это позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период.
Сообщается, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения завершат к 1 сентября.
"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений", – отметил Бирюков.