https://ria.ru/20220825/otoplenie-1812136507.html

Горслужбы начали проверку тепловых сетей перед началом отопительного сезона

Горслужбы начали проверку тепловых сетей перед началом отопительного сезона - РИА Новости, 25.08.2022

Горслужбы начали проверку тепловых сетей перед началом отопительного сезона

Городские службы начали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:44

2022-08-25T16:44

2022-08-25T16:44

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москва

жкх

петр бирюков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Городские службы начали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов", – заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что температурные испытания проходят на более чем 8 тысячах километрах тепловых сетей. В магистрали подается теплоноситель с температурой до 130 градусов. Так выявляются потенциально ненадежные участки. Это позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период.Сообщается, что все мероприятия по подготовке системы теплоснабжения завершат к 1 сентября.

https://realty.ria.ru/20220825/mosenergosbyt-1812091458.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, петр бирюков