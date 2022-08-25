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Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 25.08.2022
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Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами
Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 25.08.2022
Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:35
2022-08-25T13:35
россия
малайзия
денис буцаев
экономика
российский экологический оператор
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами, сообщили в пресс-службе РЭО.Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и посол Малайзии в России Бала Чандран Тарман обсудили на встрече сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также технологическое и инвестиционное взаимодействие РЭО с крупнейшими малазийскими компаниями."Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Малайзии по организации обращения с отходами на национальном уровне, перспективные инвестиционные проекты с участием малазийских компаний на территории РФ", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.Он также заявил о заинтересованности РЭО в инвестиционном и технологическом взаимодействии с малазийскими компаниями.
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россия, малайзия, денис буцаев, экономика, российский экологический оператор
Россия, Малайзия, Денис Буцаев, Экономика, Российский экологический оператор
13:35 25.08.2022
 
Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами

РЭО: Россия и Малайзия договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами

© Фото : Российский экологический операторГенеральный директор РЭО Денис Буцаев провел встречу с Послом Малайзии в РФ Господином Бала Чандран Тарман
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев провел встречу с Послом Малайзии в РФ Господином Бала Чандран Тарман - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Российский экологический оператор
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев провел встречу с Послом Малайзии в РФ Господином Бала Чандран Тарман
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами, сообщили в пресс-службе РЭО.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и посол Малайзии в России Бала Чандран Тарман обсудили на встрече сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также технологическое и инвестиционное взаимодействие РЭО с крупнейшими малазийскими компаниями.
"Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Малайзии по организации обращения с отходами на национальном уровне, перспективные инвестиционные проекты с участием малазийских компаний на территории РФ", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
Он также заявил о заинтересованности РЭО в инвестиционном и технологическом взаимодействии с малазийскими компаниями.
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