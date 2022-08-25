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Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами

Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 25.08.2022

Россия и Малайзия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:35

2022-08-25T13:35

2022-08-25T13:35

россия

малайзия

денис буцаев

экономика

российский экологический оператор

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами, сообщили в пресс-службе РЭО.Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и посол Малайзии в России Бала Чандран Тарман обсудили на встрече сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также технологическое и инвестиционное взаимодействие РЭО с крупнейшими малазийскими компаниями."Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Малайзии по организации обращения с отходами на национальном уровне, перспективные инвестиционные проекты с участием малазийских компаний на территории РФ", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.Он также заявил о заинтересованности РЭО в инвестиционном и технологическом взаимодействии с малазийскими компаниями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, малайзия, денис буцаев, экономика, российский экологический оператор