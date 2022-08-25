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ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке - РИА Новости, 25.08.2022
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ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке - РИА Новости, 25.08.2022
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:52
2022-08-25T20:52
в мире
цены на нефть
джон кирби
сша
иран
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 25 авг - РИА Новости. ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Надеемся, что все стороны СВПД достигнут договоренности", - добавил он.По его словам, Антониу Гутеррреш и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан также коснулись продолжающихся дискуссий в рамках ДНЯО и обсудили необходимость достижения консенсуса в рамках Обзорной конференции ДНЯО.Ранее США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению СВПД и передали свою реакцию Евросоюзу. Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению сделки.
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в мире, цены на нефть, джон кирби, сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Цены на нефть, Джон Кирби, США, Иран, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
20:52 25.08.2022
 
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке

Дюжаррик: ООН надеется, что стороны СВПД придут к договоренности по ядерной сделке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 25 авг - РИА Новости. ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Сегодня утром генсек поговорил по телефону с главой МИД Ирана. Они обсудили СВПД. И позиция генсека заключается в том, чтобы все стороны работали в направлении возобновления действия СВПД", - сказал Дюжаррик на брифинге.
"Надеемся, что все стороны СВПД достигнут договоренности", - добавил он.
По его словам, Антониу Гутеррреш и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан также коснулись продолжающихся дискуссий в рамках ДНЯО и обсудили необходимость достижения консенсуса в рамках Обзорной конференции ДНЯО.
Ранее США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению СВПД и передали свою реакцию Евросоюзу. Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению сделки.
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В миреЦены на нефтьДжон КирбиСШАИранМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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