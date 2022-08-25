https://ria.ru/20220825/oon-1812188073.html

ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке

ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке - РИА Новости, 25.08.2022

ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке

ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:52

2022-08-25T20:52

2022-08-25T20:52

в мире

цены на нефть

джон кирби

сша

иран

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg

ООН, 25 авг - РИА Новости. ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Надеемся, что все стороны СВПД достигнут договоренности", - добавил он.По его словам, Антониу Гутеррреш и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан также коснулись продолжающихся дискуссий в рамках ДНЯО и обсудили необходимость достижения консенсуса в рамках Обзорной конференции ДНЯО.Ранее США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению СВПД и передали свою реакцию Евросоюзу. Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению сделки.

https://ria.ru/20220825/oon-1812181054.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джон кирби, сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)