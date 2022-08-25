https://ria.ru/20220825/oon-1812188073.html
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке - РИА Новости, 25.08.2022
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:52
2022-08-25T20:52
2022-08-25T20:52
в мире
цены на нефть
джон кирби
сша
иран
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg
ООН, 25 авг - РИА Новости. ООН надеется, что стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) придут к договоренности о возобновлении ядерной сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Надеемся, что все стороны СВПД достигнут договоренности", - добавил он.По его словам, Антониу Гутеррреш и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан также коснулись продолжающихся дискуссий в рамках ДНЯО и обсудили необходимость достижения консенсуса в рамках Обзорной конференции ДНЯО.Ранее США завершили изучение ответа Ирана на предложения по восстановлению СВПД и передали свою реакцию Евросоюзу. Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби, Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению сделки.
https://ria.ru/20220825/oon-1812181054.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c3866a84dba1ab7249a49eb89e43f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джон кирби, сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Цены на нефть, Джон Кирби, США, Иран, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
ООН надеется, что стороны СВПД достигнут договоренности по ядерной сделке
Дюжаррик: ООН надеется, что стороны СВПД придут к договоренности по ядерной сделке