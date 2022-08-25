https://ria.ru/20220825/odessa-1812173129.html

СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером

СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером - РИА Новости, 25.08.2022

СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером

В Одессе не стали демонтировать барельеф ордена Ленина со здания железнодорожного вокзала, его прикрыли баннером, теперь вместо советской символики на здании... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:13

2022-08-25T19:13

2022-08-25T20:28

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Одессе не стали демонтировать барельеф ордена Ленина со здания железнодорожного вокзала, его прикрыли баннером, теперь вместо советской символики на здании размещена только надпись "Одесса", сообщает в четверг издание odessa.online.В октябре 2015 года консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала, являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, одесская область, украина