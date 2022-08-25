19:13 25.08.2022 (обновлено: 20:28 25.08.2022)
СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером
Odessa.online: барельеф ордена Ленина на здании железнодорожного вокзала прикрыли баннером
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Одессе не стали демонтировать барельеф ордена Ленина со здания железнодорожного вокзала, его прикрыли баннером, теперь вместо советской символики на здании размещена только надпись "Одесса", сообщает в четверг издание odessa.online.
"25 августа на здании одесского железнодорожного вокзала повесили баннер поверх фрагмента с советской символикой", - сообщает издание.
В октябре 2015 года консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала, являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность.
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