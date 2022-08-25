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СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером - РИА Новости, 25.08.2022
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СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером
СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером
В Одессе не стали демонтировать барельеф ордена Ленина со здания железнодорожного вокзала, его прикрыли баннером, теперь вместо советской символики на здании... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:13
2022-08-25T20:28
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Одессе не стали демонтировать барельеф ордена Ленина со здания железнодорожного вокзала, его прикрыли баннером, теперь вместо советской символики на здании размещена только надпись "Одесса", сообщает в четверг издание odessa.online.В октябре 2015 года консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала, являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
19:13 25.08.2022 (обновлено: 20:28 25.08.2022)
 
СМИ: в Одессе орден Ленина на здании вокзала прикрыли баннером

Odessa.online: барельеф ордена Ленина на здании железнодорожного вокзала прикрыли баннером

CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалуЖелезнодорожный вокзал в Одессе
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Одессе не стали демонтировать барельеф ордена Ленина со здания железнодорожного вокзала, его прикрыли баннером, теперь вместо советской символики на здании размещена только надпись "Одесса", сообщает в четверг издание odessa.online.
"25 августа на здании одесского железнодорожного вокзала повесили баннер поверх фрагмента с советской символикой", - сообщает издание.
В октябре 2015 года консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала, являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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