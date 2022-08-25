https://ria.ru/20220825/obstrel-1812185483.html
Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР
Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР
Украинские вооруженные формирования вновь обстреляли монастырь в ДНР, повредив собор, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:32
2022-08-25T20:32
2022-08-25T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
волновахский район
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования вновь обстреляли монастырь в ДНР, повредив собор, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Успенский Николо-Васильевский монастырь расположен в селе Никольское Волновахского района, освобожденном в начале марта 2022 года. Однако село находится менее чем в километре от линии обороны противника и до сих пор подвергается обстрелам."Противоположная сторона создает кучу проблем для монастыря. Мы не знаем, когда это все закончится. Хотелось бы, чтобы закончилось быстрее, но мы уже привыкли к ситуации, в которую мы поставлены", - сказал РИА Новости местный священник.В результате ударов с украинской стороны в монастыре повреждены центральный купол собора и ряд зданий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волновахский район
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в мире, волновахский район, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волновахский район, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР
Украинские военные обстреляли Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР