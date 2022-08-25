https://ria.ru/20220825/obstrel-1812165879.html

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

РИДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:35

2022-08-25T18:35

2022-08-25T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

иван приходько

горловка

зайцево

стирол

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РИДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Макеевке и десять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Зайцево под Горловкой.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших и двух погибших, среди раненных двое детей, чья мать также погибла при обстреле.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

зайцево

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, горловка, зайцево, стирол