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Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812165879.html
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
РИДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:35
2022-08-25T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
иван приходько
горловка
зайцево
стирол
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РИДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Макеевке и десять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Зайцево под Горловкой.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших и двух погибших, среди раненных двое детей, чья мать также погибла при обстреле.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, иван приходько, горловка, зайцево, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Иван Приходько, Горловка, Зайцево, Стирол
18:35 25.08.2022 (обновлено: 18:47 25.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Горловке

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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РИДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 мск выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Макеевке и десять снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Зайцево под Горловкой.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько сообщал о четырех пострадавших и двух погибших, среди раненных двое детей, чья мать также погибла при обстреле.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККИван ПриходькоГорловкаЗайцевоСтирол
 
 
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