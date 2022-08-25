https://ria.ru/20220825/obstrel-1812163943.html
При обстреле Макеевки ранен мирный житель
При обстреле Макеевки ранен мирный житель - РИА Новости, 25.08.2022
При обстреле Макеевки ранен мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:28
2022-08-25T18:28
2022-08-25T18:28
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Макеевки, по улице Фонтанной ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, сцкк, донецкая народная республика, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, ЖКХ
При обстреле Макеевки ранен мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадал мирный житель