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Следователи осмотрели место обстрела логистического центра в Донецке

Следователи осмотрели место обстрела логистического центра в Донецке - РИА Новости, 25.08.2022

Следователи осмотрели место обстрела логистического центра в Донецке

Представители Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела логистического центра в Донецке, по которому в четверг утром украинские... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:41

2022-08-25T14:41

2022-08-25T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Представители Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела логистического центра в Донецке, по которому в четверг утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в четверг утром украинские войска в выпустили по Калининскому району Донецка 4 ракеты из РСЗО HIMARS.Оперативная группа следователей Следственного Комитета Российской Федерации зафиксировала воронку глубиной более полутора метров. Кроме того, были отмечены факты повреждения гражданского грузового транспорта на стоянке. Следователи обнаружили на месте осколки, которые будут направлены на экспертизу для установления типа боеприпаса. Также проведен опрос свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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