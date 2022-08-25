https://ria.ru/20220825/obstrel-1812042901.html
Украинские военные обстреляли Макеевку
Украинские военные обстреляли Макеевку - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские военные обстреляли Макеевку
Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:23
2022-08-25T12:23
2022-08-25T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
макеевка
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска за три минуты дважды обстреляли Зайцево, выпустив по населенному пункту 15 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, нато, украина, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять натовских снарядов по Макеевке