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В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса - РИА Новости, 25.08.2022
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В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса
В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса - РИА Новости, 25.08.2022
В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса
Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке, там же возведут памятник Ольге Качуре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:52
2022-08-25T12:52
россия
кемеровская область
донбасс
горловка
донецкая народная республика
новокузнецк
ольга качура
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке, там же возведут памятник Ольге Качуре, сообщает пресс-служба правительства региона."Основой скульптурной композиции станет памятник Герою России Ольге Качуре. В церемонии приняли участие дочь Ольги Сергеевны Елена Карабет и мэр Горловки Иван Приходько. По инициативе (губернатора - ред.) Сергея Цивилева площади в Новокузнецке, где будет установлен монумент, решено присвоить название "Площадь защитников Донбасса", – говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время вся проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу, специалисты которого дальше будут сопровождать проект."Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига — Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки — именно там 3 августа погибла Ольга Качура. Мы уже приступили к проектированию, работают лучшие дизайнеры", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Ольга Качура родилась в Донецке 12 мая 1970 года в семье потомственных военных. Окончила Донецкий политехнический институт, получила специальность "разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет". Ольга Качура была первой женщиной-командиром артдивизиона ДНР, позывной "Корса". Погибла во время спецоперации 3 августа 2022 года. По решению президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Качуре Ольге Сергеевне присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
https://ria.ru/20220804/kachura-1807193427.html
https://ria.ru/20220622/posolstvo-1797208047.html
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россия, кемеровская область, донбасс, горловка, донецкая народная республика, новокузнецк, ольга качура, сергей цивилев, иван приходько
Россия, Кемеровская область, Донбасс, Горловка, Донецкая Народная Республика, Новокузнецк, Ольга Качура, Сергей Цивилев, Иван Приходько
12:52 25.08.2022
 
В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса

В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса и памятник Ольге Качуре

© Фото : Администрация города Новокузнецк/ВконтактеПамятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке
Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Администрация города Новокузнецк/Вконтакте
Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке, там же возведут памятник Ольге Качуре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Основой скульптурной композиции станет памятник Герою России Ольге Качуре. В церемонии приняли участие дочь Ольги Сергеевны Елена Карабет и мэр Горловки Иван Приходько. По инициативе (губернатора - ред.) Сергея Цивилева площади в Новокузнецке, где будет установлен монумент, решено присвоить название "Площадь защитников Донбасса", – говорится в сообщении.
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В Донецке простились с полковником Ольгой Качурой
Уточняется, что в ближайшее время вся проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу, специалисты которого дальше будут сопровождать проект.
"Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига — Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки — именно там 3 августа погибла Ольга Качура. Мы уже приступили к проектированию, работают лучшие дизайнеры", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Ольга Качура родилась в Донецке 12 мая 1970 года в семье потомственных военных. Окончила Донецкий политехнический институт, получила специальность "разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет". Ольга Качура была первой женщиной-командиром артдивизиона ДНР, позывной "Корса". Погибла во время спецоперации 3 августа 2022 года. По решению президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Качуре Ольге Сергеевне присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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РоссияКемеровская областьДонбассГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНовокузнецкОльга КачураСергей ЦивилевИван Приходько
 
 
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