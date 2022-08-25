В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса
В Новокузнецке появится Площадь защитников Донбасса и памятник Ольге Качуре
© Фото : Администрация города Новокузнецк/ВконтактеПамятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке
Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке
КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. Памятный камень заложили на месте строительства Площади защитников Донбасса в Новокузнецке, там же возведут памятник Ольге Качуре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Основой скульптурной композиции станет памятник Герою России Ольге Качуре. В церемонии приняли участие дочь Ольги Сергеевны Елена Карабет и мэр Горловки Иван Приходько. По инициативе (губернатора - ред.) Сергея Цивилева площади в Новокузнецке, где будет установлен монумент, решено присвоить название "Площадь защитников Донбасса", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время вся проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу, специалисты которого дальше будут сопровождать проект.
"Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига — Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки — именно там 3 августа погибла Ольга Качура. Мы уже приступили к проектированию, работают лучшие дизайнеры", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Ольга Качура родилась в Донецке 12 мая 1970 года в семье потомственных военных. Окончила Донецкий политехнический институт, получила специальность "разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет". Ольга Качура была первой женщиной-командиром артдивизиона ДНР, позывной "Корса". Погибла во время спецоперации 3 августа 2022 года. По решению президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Качуре Ольге Сергеевне присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).