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Нидерланды не будут ограничивать количество поставляемого Украине оружия - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/niderlandy-1812124238.html
Нидерланды не будут ограничивать количество поставляемого Украине оружия
Нидерланды не будут ограничивать количество поставляемого Украине оружия - РИА Новости, 25.08.2022
Нидерланды не будут ограничивать количество поставляемого Украине оружия
Правительство Нидерландов не будет ограничивать количество поставляемых Украине вооружений, однако есть проблемы с поставщиками военной техники, сообщает... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:11
2022-08-25T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
нидерланды
украина
киев
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Правительство Нидерландов не будет ограничивать количество поставляемых Украине вооружений, однако есть проблемы с поставщиками военной техники, сообщает новостной портал Dutch News со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.По словам министра, Нидерланды уже поставили Украине "все из своих запасов, что могли", и сейчас заказывают новые вооружения у производителей.Нидерланды, как напомнила министр обороны, уже направили Киеву военную технику, включая бронированные гаубицы, на сумму 210 млн евро, однако не планируют ограничивать поставки вооружений в будущем."Но есть проблемы с поставщиками, сырьем и нехваткой персонала. Нам нужно решать эти проблемы", - отметила Оллонгрен.Ранее госсекретарь при минобороны страны Кристоф ван дер Мат заявлял, что Нидерланды приблизились к пределу своих возможностей по поддержке Украины военной техникой.Весной Нидерланды вместе с Германией объявили о совместных поставках Украине бронированных гаубиц. Это вызвало недовольство среди военных голландской армии. По словам председателя Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильса ван Вензеля, военные разочарованы такими планами правительства, так как такие самоходные артиллерийские установки "крайне необходимы для увеличения огневой мощи голландской армии".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, нидерланды, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Нидерланды, Украина, Киев
16:11 25.08.2022
 
Нидерланды не будут ограничивать количество поставляемого Украине оружия

Правительство Нидерландов не будет ограничивать количество поставляемых Украине вооружений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Правительство Нидерландов не будет ограничивать количество поставляемых Украине вооружений, однако есть проблемы с поставщиками военной техники, сообщает новостной портал Dutch News со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.
По словам министра, Нидерланды уже поставили Украине "все из своих запасов, что могли", и сейчас заказывают новые вооружения у производителей.
"Военная промышленность должна изготовить вооружения и для нас, и для Украины. И мы должны будем это финансировать... Мы не можем просто исходить из того, что есть у нас на складе", - приводит портал слова Оллонгрен.
Нидерланды, как напомнила министр обороны, уже направили Киеву военную технику, включая бронированные гаубицы, на сумму 210 млн евро, однако не планируют ограничивать поставки вооружений в будущем.
"Но есть проблемы с поставщиками, сырьем и нехваткой персонала. Нам нужно решать эти проблемы", - отметила Оллонгрен.
Ранее госсекретарь при минобороны страны Кристоф ван дер Мат заявлял, что Нидерланды приблизились к пределу своих возможностей по поддержке Украины военной техникой.
Весной Нидерланды вместе с Германией объявили о совместных поставках Украине бронированных гаубиц. Это вызвало недовольство среди военных голландской армии. По словам председателя Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильса ван Вензеля, военные разочарованы такими планами правительства, так как такие самоходные артиллерийские установки "крайне необходимы для увеличения огневой мощи голландской армии".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииНидерландыУкраинаКиев
 
 
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