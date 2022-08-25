https://ria.ru/20220825/natsproekty-1812155509.html

Путин поручил представить предложения по срокам реализации нацпроектов

Путин поручил представить предложения по срокам реализации нацпроектов - РИА Новости, 25.08.2022

Путин поручил представить предложения по срокам реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации нацпроектов,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:56

2022-08-25T17:56

2022-08-25T18:00

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации нацпроектов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации национальных проектов, в том числе национального проекта "Жилье и городская среда", и взаимоувязки мер, осуществляемых в рамках их реализации", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 октября 2022 года.

https://realty.ria.ru/20220808/natsproekt-1808143300.html

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россия, владимир путин, нацпроекты