https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html

Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении

Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении - РИА Новости, 25.08.2022

Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, который попал в больницу после нападения на него неизвестного в Нижегородской области, рассказал РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:43

2022-08-25T09:43

2022-08-25T10:24

происшествия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

нижегородская область

комитет против пыток

игорь каляпин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812006258_0:166:1132:803_1920x0_80_0_0_7d541f88e421f95b689b5f044e5af9f8.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, который попал в больницу после нападения на него неизвестного в Нижегородской области, рассказал РИА Новости, что нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить.Накануне вечером неизвестный напал на Каляпина, сообщила пресс-служба СПЧ. ПО ее данным, преступник пытался задушить пострадавшего и порезать ему горло."Это было далеко от Нижнего Новгорода, в глухой деревне, где непонятно как оказался человек, который представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", - рассказал Каляпин РИА Новости.Сейчас пострадавший находится в больнице."Чувствую себя нехорошо. Я в больнице, страшного ничего, но у меня, видимо, сломан нос, сотрясение. Тошнит, голова кружится", - сообщил он.По словам Каляпина, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно"."Я думаю, что после интервью с одним из популярных блогеров ко мне подходят люди на улице, жмут руку и помощь предлагают. Естественно, раз есть такие люди, есть и те, кто относится недоброжелательно. Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", - подчеркнул Каляпин.На место нападения приезжала целая группа сотрудников, нападавшего задержали, сейчас ведётся следствие, добавил он.Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.*Организация признана иноагентом

https://ria.ru/20220825/draka-1811995373.html

https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html

https://ria.ru/20220821/draka-1811157152.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, совет по правам человека при президенте рф (спч), нижегородская область, комитет против пыток, игорь каляпин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)