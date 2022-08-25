https://ria.ru/20220825/napadenie-1811999752.html
Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении
Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении - РИА Новости, 25.08.2022
Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении
Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, который попал в больницу после нападения на него неизвестного в Нижегородской области, рассказал РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:43
2022-08-25T09:43
2022-08-25T10:24
происшествия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
нижегородская область
комитет против пыток
игорь каляпин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, который попал в больницу после нападения на него неизвестного в Нижегородской области, рассказал РИА Новости, что нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить.Накануне вечером неизвестный напал на Каляпина, сообщила пресс-служба СПЧ. ПО ее данным, преступник пытался задушить пострадавшего и порезать ему горло."Это было далеко от Нижнего Новгорода, в глухой деревне, где непонятно как оказался человек, который представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", - рассказал Каляпин РИА Новости.Сейчас пострадавший находится в больнице."Чувствую себя нехорошо. Я в больнице, страшного ничего, но у меня, видимо, сломан нос, сотрясение. Тошнит, голова кружится", - сообщил он.По словам Каляпина, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно"."Я думаю, что после интервью с одним из популярных блогеров ко мне подходят люди на улице, жмут руку и помощь предлагают. Естественно, раз есть такие люди, есть и те, кто относится недоброжелательно. Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", - подчеркнул Каляпин.На место нападения приезжала целая группа сотрудников, нападавшего задержали, сейчас ведётся следствие, добавил он.Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.*Организация признана иноагентом
https://ria.ru/20220825/draka-1811995373.html
https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html
https://ria.ru/20220821/draka-1811157152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, совет по правам человека при президенте рф (спч), нижегородская область, комитет против пыток, игорь каляпин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Нижегородская область, Комитет против пыток, Игорь Каляпин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:43 25.08.2022 (обновлено: 10:24 25.08.2022)
Член СПЧ Каляпин рассказал о нападении
Пострадавший в драке член СПЧ Каляпин рассказал, что нападавший представился полицейским
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин, который попал в больницу после нападения на него неизвестного в Нижегородской области, рассказал РИА Новости, что нападавший представился сотрудником полиции и сказал, что ему надо его убить.
Накануне вечером неизвестный напал на Каляпина, сообщила пресс-служба СПЧ. ПО ее данным, преступник пытался задушить пострадавшего и порезать ему горло.
"Это было далеко от Нижнего Новгорода, в глухой деревне, где непонятно как оказался человек, который представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", - рассказал Каляпин РИА Новости.
Сейчас пострадавший находится в больнице.
"Чувствую себя нехорошо. Я в больнице, страшного ничего, но у меня, видимо, сломан нос, сотрясение. Тошнит, голова кружится", - сообщил он.
По словам Каляпина, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно".
"Я думаю, что после интервью с одним из популярных блогеров ко мне подходят люди на улице, жмут руку и помощь предлагают. Естественно, раз есть такие люди, есть и те, кто относится недоброжелательно. Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", - подчеркнул Каляпин.
На место нападения приезжала целая группа сотрудников, нападавшего задержали, сейчас ведётся следствие, добавил он.
Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток
"* – организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.
*Организация признана иноагентом