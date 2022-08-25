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В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина
На члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:15
2022-08-25T09:15
2022-08-25T10:24
россия
нижегородская область
происшествия
игорь каляпин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.По ее информации, это произошло накануне вечером. Неизвестный человек пытался порезать Каляпину лицо и задушить. "Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", — говорится в публикации.Сейчас Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отметили в пресс-службе. Сам он рассказал РИА Новости, что нападавший представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода.Он предположил, что нападавший мог быть одним из тех, кто относится к нему недоброжелательно после недавнего интервью с одним из популярных блогеров."Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", — добавил Каляпин.По словам правозащитника, сейчас он чувствует себя не очень хорошо: кружится голова, сломан нос. СПЧ пожелал Каляпину скорейшего выздоровления и пообещал держать ситуацию на контроле.Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* — организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.* Организация признана иностранным агентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, происшествия, игорь каляпин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Нижегородская область, Происшествия, Игорь Каляпин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
09:15 25.08.2022 (обновлено: 10:24 25.08.2022)
В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина
В Нижегородской области попытались убить члена СПЧ Каляпина, подозреваемый задержан
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
На члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сообщила
пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.
По ее информации, это произошло накануне вечером. Неизвестный человек пытался порезать Каляпину
лицо и задушить.
"Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", — говорится в публикации.
Сейчас Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отметили в пресс-службе. Сам он рассказал РИА Новости, что нападавший представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода.
"Это было далеко от Нижнего Новгорода, в глухой деревне <…>. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал <…> Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", — сказал правозащитник.
Он предположил, что нападавший мог быть одним из тех, кто относится к нему недоброжелательно после недавнего интервью с одним из популярных блогеров.
"Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", — добавил Каляпин.
По словам правозащитника, сейчас он чувствует себя не очень хорошо: кружится голова, сломан нос. СПЧ пожелал Каляпину скорейшего выздоровления и пообещал держать ситуацию на контроле.
Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток
"* — организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.
* Организация признана иностранным агентом.