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В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина

В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина - РИА Новости, 25.08.2022

В СПЧ заявили о нападении на правозащитника Каляпина

На члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:15

2022-08-25T09:15

2022-08-25T10:24

россия

нижегородская область

происшествия

игорь каляпин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина напали в Нижегородской области, сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.По ее информации, это произошло накануне вечером. Неизвестный человек пытался порезать Каляпину лицо и задушить. "Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", — говорится в публикации.Сейчас Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отметили в пресс-службе. Сам он рассказал РИА Новости, что нападавший представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода.Он предположил, что нападавший мог быть одним из тех, кто относится к нему недоброжелательно после недавнего интервью с одним из популярных блогеров."Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", — добавил Каляпин.По словам правозащитника, сейчас он чувствует себя не очень хорошо: кружится голова, сломан нос. СПЧ пожелал Каляпину скорейшего выздоровления и пообещал держать ситуацию на контроле.Каляпин ранее возглавлял "Комитет против пыток"* — организацию, которая после внесения в реестр НКО-иноагентов заявила о прекращении работы.* Организация признана иностранным агентом.

https://ria.ru/20220822/potasovka-1811425366.html

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Екатерина Зайцева

россия, нижегородская область, происшествия, игорь каляпин, совет по правам человека при президенте рф (спч)