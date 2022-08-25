https://ria.ru/20220825/naemniki-1812141610.html

Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева

Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева - РИА Новости, 25.08.2022

Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева

Иностранные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:00

2022-08-25T17:00

2022-08-25T22:31

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Иностранные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, пишет немецкий журнал Spiegel.Они рассказали изданию, что руководство ВСУ отправляло их на верную смерть и заставляло грабить магазины на виду у мирных жителей.Один из наемников пожаловался, что украинские командиры не гнушаются отправлять иностранных бойцов на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления. Кроме того, они не заботятся об их эвакуации из опасных районов.Некоторые украинские военнослужащие, по словам наемников, часто превышают должностные полномочия, обогащаясь за счет торговли оружием или занимаясь обычным грабежом. Кроме того, они нередко оскорбляют подчиненных и угрожают тем, кто отказывается выполнять незаконные приказы."Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности", — рассказал канадский боец. Его поддержал наемник из Франции, заявив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах у местных жителей.Именно поэтому, пишет журнал, некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть Украину.С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.

https://ria.ru/20220825/general-1812119521.html

https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html

https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр