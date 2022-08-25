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Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева - РИА Новости, 25.08.2022
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Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева
Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева - РИА Новости, 25.08.2022
Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева
Иностранные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:00
2022-08-25T22:31
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Иностранные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, пишет немецкий журнал Spiegel.Они рассказали изданию, что руководство ВСУ отправляло их на верную смерть и заставляло грабить магазины на виду у мирных жителей.Один из наемников пожаловался, что украинские командиры не гнушаются отправлять иностранных бойцов на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления. Кроме того, они не заботятся об их эвакуации из опасных районов.Некоторые украинские военнослужащие, по словам наемников, часто превышают должностные полномочия, обогащаясь за счет торговли оружием или занимаясь обычным грабежом. Кроме того, они нередко оскорбляют подчиненных и угрожают тем, кто отказывается выполнять незаконные приказы."Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности", — рассказал канадский боец. Его поддержал наемник из Франции, заявив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах у местных жителей.Именно поэтому, пишет журнал, некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть Украину.С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
https://ria.ru/20220825/general-1812119521.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:00 25.08.2022 (обновлено: 22:31 25.08.2022)
 
Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева

Spiegel: иностранные наемники пожаловались на злоупотребления командования ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Иностранные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, пишет немецкий журнал Spiegel.
Они рассказали изданию, что руководство ВСУ отправляло их на верную смерть и заставляло грабить магазины на виду у мирных жителей.
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Один из наемников пожаловался, что украинские командиры не гнушаются отправлять иностранных бойцов на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления. Кроме того, они не заботятся об их эвакуации из опасных районов.
Некоторые украинские военнослужащие, по словам наемников, часто превышают должностные полномочия, обогащаясь за счет торговли оружием или занимаясь обычным грабежом. Кроме того, они нередко оскорбляют подчиненных и угрожают тем, кто отказывается выполнять незаконные приказы.
"Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности", — рассказал канадский боец. Его поддержал наемник из Франции, заявив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах у местных жителей.
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Именно поэтому, пишет журнал, некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть Украину.
С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.
Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
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