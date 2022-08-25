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СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022
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СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ
СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022
СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ
Десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя новозеландской организации... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:42
2022-08-25T16:45
в мире
украина
новая зеландия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда.Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По информации ведомства, он не состоял на активной военной службе.По словам Вуда, ему известно о десятках солдат из Новой Зеландии, которые работают на Украине и выполняют "боевые и небоевые цели".По данным газеты, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220824/plennyy-1811958974.html
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в мире, украина, новая зеландия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Новая Зеландия, Вооруженные силы Украины
16:42 25.08.2022 (обновлено: 16:45 25.08.2022)
 
СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ

Guardian: десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда.
Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По информации ведомства, он не состоял на активной военной службе.
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По словам Вуда, ему известно о десятках солдат из Новой Зеландии, которые работают на Украине и выполняют "боевые и небоевые цели".
По данным газеты, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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