https://ria.ru/20220825/naemniki-1812135975.html

СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ

СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022

СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ

Десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя новозеландской организации... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:42

2022-08-25T16:42

2022-08-25T16:45

в мире

украина

новая зеландия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Десятки солдат из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые цели на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда.Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По информации ведомства, он не состоял на активной военной службе.По словам Вуда, ему известно о десятках солдат из Новой Зеландии, которые работают на Украине и выполняют "боевые и небоевые цели".По данным газеты, погибший наемник - 30-летний капрал Доминик Абелен. Его друзья утверждают, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220824/plennyy-1811958974.html

https://ria.ru/20220815/naemnik-1809839466.html

украина

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, новая зеландия, вооруженные силы украины