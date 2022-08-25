В Мьянме задержали бывшего посла Британии, сообщили СМИ
Reuters: власти Мьянмы задержали бывшего посла Британии Боуман вместе с мужем
Вики Боуман. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Мьянмы задержали бывшего посла Британии в Мьянме Вики Боуман вместе с ее мужем Хтейном Лином, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, Боуман, управляющая инициативным центром по способствованию развитию бизнеса в Мьянме, и ее муж, который является художником из Мьянмы и бывшим политзаключенным, были задержаны в среду по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
15 августа, 15:00В Мьянме экс-госсоветника приговорили к еще шести годам тюрьмы
Как отмечается в сообщении, арест экс-посла произошел как раз после объявления о введении новых санкций со стороны Британии против оборонных предприятий Мьянмы и о присоединении Британии к иску Гамбии в Международном суде ООН, в котором власти Мьянмы обвиняются в геноциде народности рохинджа в 2016 и 2017 годах.
Таким образом, Великобритания стала четвертой страной после Мальдив, Нидерландов и Канады, заявившей о формальной поддержке иска, поданного Гамбией против Мьянмы, пишет Рейтер.
Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.
Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля прошлого года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов - в течение двух лет.
17 августа, 16:58Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России