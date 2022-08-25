https://ria.ru/20220825/moskva-1812023214.html

"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей

"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей - РИА Новости, 25.08.2022

"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей

Свыше шести тысяч человек познакомились с творчеством известных российских артистов и актеров на бесплатных концертах и спектаклях в рамках мероприятий проекта... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:24

2022-08-25T11:24

2022-08-25T11:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

юрий башмет

игорь бутман

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Свыше шести тысяч человек познакомились с творчеством известных российских артистов и актеров на бесплатных концертах и спектаклях в рамках мероприятий проекта "Моспром#вдохновляет", проходивших на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в течение августа, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Подобные мероприятия на производственных площадках города помогают показать столичную промышленность и культуру в ином, непривычном свете. В рамках проекта, приуроченного ко Дню города, мы представили зрителям пять театральных поставок и уникальный концерт классической и джазовой музыки. Их посетили более 6 тысяч человек, из них около двух тысяч – сотрудники промпредприятий. Высокий интерес зрителей и масса положительных отзывов дают нам возможность планировать новые культурные мероприятия на фабриках и заводах столицы и серьезно масштабировать проект", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Глава департамента отметил, что общее число регистраций на культурные события "Моспром вдохновляет" превысило 10 тысяч, в онлайне проект посмотрели более 500 тысяч человек.Так, на концерте "Классика встречает джаз" народные артисты Юрий Башмет и Игорь Бутман исполнили джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов, а также классические хиты.Помимо музыки, были и театральные постановки классических и современных произведений. Эту серию открыл спектакль "Игроки" по пьесе Николая Гоголя."Благодаря проекту #ОткройМоспром возникла уникальная возможность познакомить жителей Москвы, а также приезжих зрителей, с московской промышленностью через искусство", - отметил режиссер спектакля "Игроки" Илья Бледный.Заключительным мероприятием стал спектакль "Двое на качелях" с Татьяной Арнтгольц и Григорием Антипенко по одноименной пьесе Уильяма Гибсона.

https://ria.ru/20220825/ustroystva-1812010035.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, юрий башмет, игорь бутман