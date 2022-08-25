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"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей - РИА Новости, 25.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей
"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей - РИА Новости, 25.08.2022
"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей
Свыше шести тысяч человек познакомились с творчеством известных российских артистов и актеров на бесплатных концертах и спектаклях в рамках мероприятий проекта... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:24
2022-08-25T11:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
юрий башмет
игорь бутман
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Свыше шести тысяч человек познакомились с творчеством известных российских артистов и актеров на бесплатных концертах и спектаклях в рамках мероприятий проекта "Моспром#вдохновляет", проходивших на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в течение августа, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Подобные мероприятия на производственных площадках города помогают показать столичную промышленность и культуру в ином, непривычном свете. В рамках проекта, приуроченного ко Дню города, мы представили зрителям пять театральных поставок и уникальный концерт классической и джазовой музыки. Их посетили более 6 тысяч человек, из них около двух тысяч – сотрудники промпредприятий. Высокий интерес зрителей и масса положительных отзывов дают нам возможность планировать новые культурные мероприятия на фабриках и заводах столицы и серьезно масштабировать проект", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Глава департамента отметил, что общее число регистраций на культурные события "Моспром вдохновляет" превысило 10 тысяч, в онлайне проект посмотрели более 500 тысяч человек.Так, на концерте "Классика встречает джаз" народные артисты Юрий Башмет и Игорь Бутман исполнили джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов, а также классические хиты.Помимо музыки, были и театральные постановки классических и современных произведений. Эту серию открыл спектакль "Игроки" по пьесе Николая Гоголя."Благодаря проекту #ОткройМоспром возникла уникальная возможность познакомить жителей Москвы, а также приезжих зрителей, с московской промышленностью через искусство", - отметил режиссер спектакля "Игроки" Илья Бледный.Заключительным мероприятием стал спектакль "Двое на качелях" с Татьяной Арнтгольц и Григорием Антипенко по одноименной пьесе Уильяма Гибсона.
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москва, владислав овчинский, юрий башмет, игорь бутман
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Юрий Башмет, Игорь Бутман
11:24 25.08.2022
 

"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей

© Фото : Пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики "Моспром вдохновляет" собрал более 6 тысяч зрителей
Моспром вдохновляет собрал более 6 тысяч зрителей - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : Пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Свыше шести тысяч человек познакомились с творчеством известных российских артистов и актеров на бесплатных концертах и спектаклях в рамках мероприятий проекта "Моспром#вдохновляет", проходивших на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в течение августа, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Подобные мероприятия на производственных площадках города помогают показать столичную промышленность и культуру в ином, непривычном свете. В рамках проекта, приуроченного ко Дню города, мы представили зрителям пять театральных поставок и уникальный концерт классической и джазовой музыки. Их посетили более 6 тысяч человек, из них около двух тысяч – сотрудники промпредприятий. Высокий интерес зрителей и масса положительных отзывов дают нам возможность планировать новые культурные мероприятия на фабриках и заводах столицы и серьезно масштабировать проект", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 10:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения
Глава департамента отметил, что общее число регистраций на культурные события "Моспром вдохновляет" превысило 10 тысяч, в онлайне проект посмотрели более 500 тысяч человек.
Так, на концерте "Классика встречает джаз" народные артисты Юрий Башмет и Игорь Бутман исполнили джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов, а также классические хиты.
"Люди, которые живут не в центре Москвы получили возможность прийти и увидеть живьем концерт, на который они бы никогда не попали. Они этой возможностью воспользовались, и получилось очень непосредственное, живое общение с публикой, с жителями столицы", - приводит пресс-служба ДИПП слова Башмета.
Помимо музыки, были и театральные постановки классических и современных произведений. Эту серию открыл спектакль "Игроки" по пьесе Николая Гоголя.
"Благодаря проекту #ОткройМоспром возникла уникальная возможность познакомить жителей Москвы, а также приезжих зрителей, с московской промышленностью через искусство", - отметил режиссер спектакля "Игроки" Илья Бледный.
3D-печать - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 07:22Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московская компания начала серийное производство оборудования для 3D-печати
Заключительным мероприятием стал спектакль "Двое на качелях" с Татьяной Арнтгольц и Григорием Антипенко по одноименной пьесе Уильяма Гибсона.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЮрий БашметИгорь Бутман
 
 
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