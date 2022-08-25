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Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022
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Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году
Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022
Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году
Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:21
2022-08-25T11:21
москва
городское хозяйство москвы
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", – рассказал он.Глава стройкомплекса столицы уточнил, что сейчас ведутся строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона."После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров", – отметил Бочкарев.В настоящий момент готовность реконструкции набережной составляет 24%, добавил он.
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москва, городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
11:21 25.08.2022
 

Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект реконструкции Крутицкой набережной в Москве
Проект реконструкции Крутицкой набережной в Москве
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", – рассказал он.
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Глава стройкомплекса столицы уточнил, что сейчас ведутся строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона.
"После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров", – отметил Бочкарев.
В настоящий момент готовность реконструкции набережной составляет 24%, добавил он.
 
МоскваГородское хозяйство МосквыАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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