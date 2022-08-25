https://ria.ru/20220825/moskva-1812019599.html

Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году

Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022

Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году

Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:21

2022-08-25T11:21

2022-08-25T11:21

москва

городское хозяйство москвы

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", – рассказал он.Глава стройкомплекса столицы уточнил, что сейчас ведутся строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона."После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров", – отметил Бочкарев.В настоящий момент готовность реконструкции набережной составляет 24%, добавил он.

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Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы