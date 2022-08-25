https://ria.ru/20220825/moskva-1812019599.html
Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году
Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году - РИА Новости, 25.08.2022
Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной в Москве завершат в 2023 году
Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:21
2022-08-25T11:21
2022-08-25T11:21
москва
городское хозяйство москвы
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812021299_0:165:1600:1065_1920x0_80_0_0_31aaf5cf1d72318487fc5c3488d32803.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", – рассказал он.Глава стройкомплекса столицы уточнил, что сейчас ведутся строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона."После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров", – отметил Бочкарев.В настоящий момент готовность реконструкции набережной составляет 24%, добавил он.
https://realty.ria.ru/20220823/volkhonka-1810500631.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812021299_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_8a91c6699f77353447518b90a940c8ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Комплексную реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в следующем году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", – рассказал он.
Глава стройкомплекса столицы уточнил, что сейчас ведутся строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона.
"После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров", – отметил Бочкарев
.
В настоящий момент готовность реконструкции набережной составляет 24%, добавил он.